Melovin зважився на операцію, яку відкладав роками

Melovin (справжнє ім’я – Костянтин Бочаров) переніс операцію, на яку довго не міг наважитися. Співаку зробили лазерну корекцію зору.

Melovin розповів про операцію

На особистій сторінці в Instagram співак поділився відео з операційної, а також зізнався, що через страх багато років відкладав лазерну корекцію зору. Зрештою, Melovin наважився на зміни і жодного разу не пошкодував про це. У 28 років співак вперше дізнався, як це – чітко бачити без лінз і окулярів.

Melovin мав діагноз астигматизм, до медичного втручання його ліве око бачило всього на 25%, а праве – на 40%.

Зараз дивляться

– Вчора я казав, що втратив зір, а сьогодні мені його повернули. Те, що я бачу – це не передати словами. Я так бачив лише в лінзах! А коли я перші рази одягав їх – ревів на вулиці, бо не уявляв, що так можна бачити! – зазначив співак.

За словами Melovin, операція тривала всього 15 хвилин, все пройшло безболісно. Вже на третій день після втручання виконавець почав бачити чітко і з деталізацією.

– Мені соромно, що я ходив і боявся зробити лазерну корекцію зору. Тепер я маю стовідсотковий зір й повернувся до звичного ритму. Тепер не залежу від окулярів або лінз взагалі, – додав Melovin.

Нещодавно про операції на грудях розповіла Олена Тополя. Співачка наважилася на хірургічні втручання через проблеми зі здоров’ям.

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