Були пухлини: Олена Тополя розповіла про операції на грудях

Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, вперше розповіла про операції на грудях. Співачка наважилася на хірургічні втручання через проблеми зі здоров’ям.

Олена Тополя про пластику грудей

Артистка зізналась, що у 2007 році у неї виявили пухлини в молочних залозах. Лікарі пропонували Олені стежити за ситуацією, однак вона вирішила позбутися проблеми за допомогою операції.

Згодом Тополя наважилася на пластику грудей, щоб підкоригувати зону декольте з естетичних міркувань.

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– У мене були певні пухлини, я їх прибрала і прибрала зайве, що мені не треба було. Я тепер щаслива і вільна від всіляких біопсій. Через стан здоров’я (була операція на грудях, – Ред.) і до того ж підкореговано естетично після того, як все було порізано. Це була історія, яка тягнулася ще з 2007 року. Воно ставало гірше певною мірою. Я розуміла, що можна було постійно за цим стежити, але мене це обтяжувало. Бо ці думки постійні, й під час гормональних стрибків це відчувається. Я хотіла від цього звільнитися – я це зробила, – поділилася співачка.

Раніше про серйозні проблеми зі здоров’ям розповіла Катерина Вишнева. Акторка перенесла три операції в онкологічному центрі, попереду на неї чекає ще одне хірургічне втручання.

Джерело : Люкс ФМ

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