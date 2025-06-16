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Потап під крапельницями написав пост російською: як відреагувала мережа

Потап потрапив до лікарні
Фото: Потап

Співак та продюсер Потап (Олексій Потапенко) опинився на лікарняному ліжку. Про це розповів сам артист, показавшись під крапельницею у кареті швидкої, а потім у палаті.

Потап потрапив до лікарні – що відомо

На своїй сторінці в Instagram Потап опублікував серію фото з лікарні, зокрема на носилках та за обідом.

Він не став вдаватися у подробиці того, що сталося, сказавши, що мріяв зробити паузу, і це здійснилося. Також він подякував лікарям за порятунок.

Зараз дивляться

Примітно, що пост Потап зробив російською та англійською мовами, на що одразу звернули увагу користувачі соцмережі.

Потап потрапив до лікарні

Фото: Потап/Instagram

У коментарях підписники не змовчали, пригадали артисту втечу за кордон і саркастично запропонували допомогу.

  • Чмо звалило, то тепер москальський на рівні з англійською? Щоразу, як думають, що ти пробив дно, ти показуєш, що ні.
  • Все? Тепер російською?
  • Може якийсь збір тре організувати?
  • А українською вже стало важко писати – крапельниці заважають.
  • Коли можеш дозволити собі лікувати похмілля в платній клініці.

Щоправда, вистачає й тих, хто підтримав Потапа, побажав йому якнайшвидшого одужання та присоромив фоловерів, які пишуть критичні коментарі.

  • Будь здоровим, дорогий наш!
  • Бажаю від щирого серця зцілення всіх хвороб по Волі Божій, Божих благословінь, одужання! Бережіть своє життя та здоров’я!
  • Люди будьте взаємно красивими, так не можна.
  • Скільки хейту, люди ви себе знищуєте своїми емоціями й цього не помічаєте.
  • Люди, які ви злі! Ну, не любите ви його, ну, відпишіться. А ось за російську… хмм, це що за х…?

Раніше Потапу неодноразово “прилітало” за тусовки з росіянами, виступи російською за кордоном та творчість, що виставляла волонтерок у дивному світлі. Згодом продюсер вирішив підкорювати закордонний шоубіз та виїхав з України.

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