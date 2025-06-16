Потап під крапельницями написав пост російською: як відреагувала мережа

Співак та продюсер Потап (Олексій Потапенко) опинився на лікарняному ліжку. Про це розповів сам артист, показавшись під крапельницею у кареті швидкої, а потім у палаті.

Потап потрапив до лікарні – що відомо

На своїй сторінці в Instagram Потап опублікував серію фото з лікарні, зокрема на носилках та за обідом.

Він не став вдаватися у подробиці того, що сталося, сказавши, що мріяв зробити паузу, і це здійснилося. Також він подякував лікарям за порятунок.

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Примітно, що пост Потап зробив російською та англійською мовами, на що одразу звернули увагу користувачі соцмережі.

У коментарях підписники не змовчали, пригадали артисту втечу за кордон і саркастично запропонували допомогу.

Чмо звалило, то тепер москальський на рівні з англійською? Щоразу, як думають, що ти пробив дно, ти показуєш, що ні.

Все? Тепер російською?

Може якийсь збір тре організувати?

А українською вже стало важко писати – крапельниці заважають.

Коли можеш дозволити собі лікувати похмілля в платній клініці.

Щоправда, вистачає й тих, хто підтримав Потапа, побажав йому якнайшвидшого одужання та присоромив фоловерів, які пишуть критичні коментарі.

Будь здоровим, дорогий наш!

Бажаю від щирого серця зцілення всіх хвороб по Волі Божій, Божих благословінь, одужання! Бережіть своє життя та здоров’я!

Люди будьте взаємно красивими, так не можна.

Скільки хейту, люди ви себе знищуєте своїми емоціями й цього не помічаєте.

Люди, які ви злі! Ну, не любите ви його, ну, відпишіться. А ось за російську… хмм, це що за х…?

Раніше Потапу неодноразово “прилітало” за тусовки з росіянами, виступи російською за кордоном та творчість, що виставляла волонтерок у дивному світлі. Згодом продюсер вирішив підкорювати закордонний шоубіз та виїхав з України.

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