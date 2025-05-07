Різні країни: Потап розповів, де живе з Каменських під час війни

Репер Потап (Олексій Потапенко), який під час війни більшість часу проводить за кордоном, розповів, в якій країні зараз живе разом зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських.

Де живуть Потап і Настя Каменських

Музикант зізнався, що вони з дружиною живуть на три різних міста, серед яких – Київ, Маямі та Барселона.

Однак найчастіше Потап перебуває саме в Іспанії, адже Настя вже тривалий час намагається підкорити іспаномовний музичний ринок.

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– Ми зараз живемо в різних містах: Київ, Маямі, Барселона. Моя дружина Настя Каменських співає іспанською. І місто Барселона, де ми частіше перебуваємо ніж у Маямі, Дубаї, Києві, на даний момент часу – це початок іспаномовного світу, мегаполіс на березі моря. І виявилось, ми його дуже добре знаємо. Ми там базуємось і звідти весь рух відбувається, – поділився Потап.

Раніше Потап розповідав, як під час воєнного стану виїжджає з України. За словами репера, він перетинає кордон “легальним способом”, однак отримати дозвіл на виїзд досить складно.

Щоразу музикант виїжджав з різних причини, а однією з умов є те, що через певний період він має повернутися в Україну.

Джерело: Все Всегда Везде

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