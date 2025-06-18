Мірошниченки привітали доньку із 7-річчям та поділилися архівними кадрами

Зіркове подружжя Тімура та Інни Мірошниченків зворушливо привітало свою старшу доньку Мію з днем народження. Сьогодні, 18 червня, дівчинці виповнилося 7 років.

Мірошниченки привітали доньку із 7-річчям

Тімур та Інна поділилися в Instagram відео, на якому можна побачити кадри із сімейного архіву. В ролику Мія зображена разом з батьками в різні періоди життя: з перших днів після народження і до теперішнього часу.

Мірошниченки зізналися, що дуже хотіли б, щоби дитинство Мії не припадало на такі складні часи, і щоб у день її 7-річчя в рідному місті не було дня жалоби. До слова, сьогодні Київ вшановує пам’ять жертв, які загинули внаслідок масованого російського обстрілу.

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– З днем народження, донечко! Більше за все ми мріємо, аби ти прожила довге, мирне і щасливе життя! Любимо тебе, зірочко! – написали Тімур та Інна.

У коментарях до привітань приєдналися підписники та друзі Мірошниченків. Свої коментарі залишили Світлана Тарабарова, Даша Квіткова та інші знаменитості.

Окрім Мії, в Інни та Тімура є ще син Марко, народжений у шлюбі. У 2023 році подружжя усиновило хлопчика Марселя, а у 2024-му – дівчинку Ангеліну. Нещодавно Інна Мірошниченко розчулила змінами прийомного сина за два роки.

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