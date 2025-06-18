Мирошниченко поздравили дочь с 7-летием и поделились архивными кадрами

Звездные супруги Тимур и Инна Мирошниченко трогательно поздравили свою старшую дочь Мию с днем рождения. Сегодня, 18 июня, девочке исполнилось 7 лет.

Мирошниченко поздравили дочь с 7-летием

Тимур и Инна поделились в Instagram видео, на котором можно увидеть кадры из семейного архива. В ролике Мия запечатлена вместе с родителями в разные периоды жизни: с первых дней после рождения и до настоящего времени.

Мирошниченко признались, что очень хотели бы, чтобы детство Мии не приходилось на такие сложные времена, и чтобы в день ее 7-летия в родном городе не было дня траура. К слову, сегодня Киев чтит память жертв, погибших в результате массированного российского обстрела.

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— С днем рождения, доченька! Больше всего мы мечтаем, чтобы ты прожила долгую, мирную и счастливую жизнь! Любим тебя, звездочка! — написали Тимур и Инна.

В комментариях к поздравлениям присоединились подписчики и друзья Мирошниченко. Свои комментарии оставили Светлана Тарабарова, Даша Квиткова и другие знаменитости.

Кроме Мии, у Инны и Тимура есть еще сын Марко, рожденный в браке. В 2023 году супруги усыновили мальчика Марселя, а в 2024-м — девочку Ангелину. Недавно Инна Мирошниченко растрогала изменениями приемного сына за два года.

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