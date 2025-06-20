Сумувати не буду, але повага є: Розовий про розлучення з дружиною

Комік та ветеран війни Віктор Розовий висловився про розлучення зі своєю дружиною Ольгою Мерзлікіною. У четвер, 19 червня, стало відомо, що пара офіційно розірвала шлюб через рік після одруження.

Розовий про розлучення і шлюбний контракт

Віктор та Ольга підписували шлюбний контракт, який врегулював майнові питання під час розлучення. Розовий зазначив, що домашній улюбленець, французький бульдог на ім’я Руслан залишився в екскоханої.

Також пара підписала документ, у якому зазначено, що дозволено, а що заборонено розповідати про стосунки.

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– Я написав, що сумувати не буду, це правда. Я щиро написав. Я був не проти, що вона подала на розлучення. Це спільне рішення, – сказав ветеран ЗСУ.

Раніше Мерзлікіна заявляла, що причиною розриву стосунків стали зради Розового. Гуморист не став підтверджувати чи спростовувати цю інформацію, однак наголосив, що розлучення не пов’язане з його фізичним станом після важкого поранення голови на фронті. До слова, Розовий переніс низку операцій, а нині триває реабілітація.

Ветеран додав, що вони з Ольгою намагалися врятувати шлюб, зокрема працювали з сімейним психологом. Пара зустрічалася з 2012 року, але з великими перервами. Віктор відкинув можливість того, що вони можуть зійтися знову.

Відповідаючи на запитання про те, чи не думав Розовий відсвяткувати розлучення, він назвав це “неповагою до людини”.

– Я ж сказав, що сумувати не буду, але повага у мене все одно є. Я ж тому не розкриваю всіх подробиць. Хоча, напевно, щоб я не розкривав – це більше в її інтересах, – сказав Віктор.

Фото: Мирон Муза

Джерело: ISLND TV

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