Купив за перші бойові: Тополя показав, що вціліло після прильоту поблизу його будинку

Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя показав, що вціліло після російського ракетного удару поблизу його будинку вночі 23 червня.

Тополя вказав на символічну деталь після обстрілу

На особистих сторінках у соцмережах музикант розповів, що біля його будинку, який постраждав внаслідок атаки РФ, стоїть вцілілий флагшток з прапором України. Його Тополя купив за свої перші бойові виплати.

Після прильоту російської ракети флагшток навіть не зрушився з місця. Лідер гурту Антитіла вбачає в цьому добрий знак, який свідчить про те, що українці обов’язково вистоять у боротьбі проти російської агресії.

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– Цей флагшток біля будинку я купив за свої перші бойові. Сусіди і знайомі будівельники встановили без мене, в той час служив на Харківщині. І ось, попри приліт, він вистояв! І ми вистоїмо! – написав Тополя.

Нагадаємо, що вночі 23 червня російська балістична ракета влучила в сусідній будинок Тараса Тополі, зруйнувавши там цілий під’їзд. Вибухова хвиля розтрощила квартиру лідера гурту Антитіла.

Всередині житла все зруйноване, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Стіни частково зруйновані. На щастя, Тополя разом з дружиною і дітьми не постраждав.

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