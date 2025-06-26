Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Замах на Зеленського: президента України хотіли вбити в аеропорту Польщі
Чому в Одесі так багато сонечок і звідки вони взялися
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Купив за перші бойові: Тополя показав, що вціліло після прильоту поблизу його будинку

Тарас Тополя
Фото: Тарас Тополя

Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя показав, що вціліло після російського ракетного удару поблизу його будинку вночі 23 червня.

Тополя вказав на символічну деталь після обстрілу

На особистих сторінках у соцмережах музикант розповів, що біля його будинку, який постраждав внаслідок атаки РФ, стоїть вцілілий флагшток з прапором України. Його Тополя купив за свої перші бойові виплати.

Після прильоту російської ракети флагшток навіть не зрушився з місця. Лідер гурту Антитіла вбачає в цьому добрий знак, який свідчить про те, що українці обов’язково вистоять у боротьбі проти російської агресії.

Зараз дивляться

– Цей флагшток біля будинку я купив за свої перші бойові. Сусіди і знайомі будівельники встановили без мене, в той час служив на Харківщині. І ось, попри приліт, він вистояв! І ми вистоїмо! – написав Тополя.

Нагадаємо, що вночі 23 червня російська балістична ракета влучила в сусідній будинок Тараса Тополі, зруйнувавши там цілий під’їзд. Вибухова хвиля розтрощила квартиру лідера гурту Антитіла.

Всередині житла все зруйноване, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Стіни частково зруйновані. На щастя, Тополя разом з дружиною і дітьми не постраждав.

Читайте також
Зайшли поприбирати: гурт Антитіла навідався до зруйнованої квартири Тараса Тополі
Антитіла

Пов'язані теми:

АнтитілаТарас Тополя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь