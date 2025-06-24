Зайшли поприбирати: гурт Антитіла навідався до зруйнованої квартири Тараса Тополі

Учасники гурту Антитіла публічно підтримали Тараса Тополю, чия квартира постраждала внаслідок російської атаки на Київ вночі 23 червня. Музиканти приїхали до житла колеги, щоби допомогти навести там лад.

Учасники гурту Антитіла підтримали Тополю

Музиканти опублікували відео, зняте в розтрощеній квартирі Тараса Тополі, та звернулися до фронтмена.

– Тарасе, тут у тебе було відкрито. Тому ми вирішили зайти поприбирати трохи, бо щось непорядок. Все буде добре, ми поруч, – з гумором сказав один з учасників колективу.

На сторінці гурту Антитіла в Instagram подякували всім, хто підтримав Тараса Тополя та його сім’ю.

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– Тисячі коментарів і повідомлень зі словами підтримки, сотні новин. Бачимо все і дякуємо вам за те, що залишаєтеся поруч у такий момент. Учасники гурту й близькі друзі родини Тараса Тополі вже на місці та допомагають навести лад у квартирі. Незважаючи на все, продовжуємо рухатися далі, – йдеться в офіційній заяві колективу.

Музиканти закликали шанувальників донатити і допомагати Збройним силам України. Також вони вшанували пам’ять всіх загиблих внаслідок російської атаки на Київ.

Нагадаємо, що в ніч на 23 червня ворожа ракета влучила в сусідній будинок Тараса Тополі, зруйнувавши там цілий під’їзд. Вибухова хвиля розтрощила квартиру фронтмена гурту Антитіла. На щастя, музикант разом з дружиною і дітьми не постраждав.

Фото: Антитіла

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