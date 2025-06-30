Поки був у шлюбі: Потап розкрив, коли почався його роман із Каменських

Співак і продюсер Потап уперше публічно зізнався, що його стосунки з Настею Каменських почалися ще до офіційного розлучення з першою дружиною Іриною Горовою.

Потап закрутив роман з Каменських ще одруженим

В розмові з молдавським блогером Дорином Галбеном Потап згадав, що на початку він і Каменських не відчували одне до одного симпатії – йому вона здавалася зверхньою, а він їй зухвалим. Проте чотири роки на сцені та у гастролях призвели до стосунків. Тоді продюсер уперше освідчився колезі, і вона не відмовила, але роман вони тримали в секреті.

– Ми просто хотіли, щоб це було наше. Все, що відбувається між нами, щоб залишалося наше всередині, тому що як тільки це стає надбанням громадськості, як тільки про це починають говорити дуже часто, це руйнується. Все-таки любов повинна бути десь там всередині, за зачиненими дверима, – вважає продюсер.

Дует Потап і Настя створився у 2006 році. Почуття, якщо вірити словам артиста, артиста, виникли приблизно у 2010-му. На той момент він уже понад 10 років був у шлюбі з Іриною Горовою. Офіційно вони розлучилися лише 2014 року.

Зараз дивляться

Чутки про те, що Потап та Настя Каменських разом, почали ширитися з 2013 року, коли їх підловили на відпочинку на Кубі. У 2019 році співачка офіційно стала дружиною продюсера.

З осені 2023 року в мережі почали подейкувати, що Потап і Настя не пара не лише у піснях, а й у реальному житті. З того часу артисти періодично розвіюють припущення. Востаннє музикант запевняв російського журналіста Юрія Дудя у тому, що війна лише зміцнила його шлюб з Каменських.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Потап неодноразово фігурував у різних скандалах. Нещодавно він показався під крапельницями та написав про це пост російською в соцмережах, за що отримав чергову хвилю критики.

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