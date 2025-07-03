Вона сказала “yes”: старша донька Полякової виходить заміж

Старша донька співачки Олі Полякової зібралася заміж. Марія отримала пропозицію від свого бойфренда-іноземця у романтичній атмосфері під час прогулянки на яхті.

Маша Полякова заручилася

Відео з пропозицією руки та серця дівчина опублікувала у своєму Instagram. Її обранець, якого звати Еден Пассареллі, звернувся до неї зі зворушливою промовою англійською мовою, тримаючи в руках букет з троянд та хризантем.

– Маріє Вадимівно Полякова, коли ти вперше зʼявилася в моєму житті, навіть у найсміливіших мріях я не міг уявити, що ми колись сидітимемо тут разом. Кожен день, проведений з тобою, кожен ранок, коли я прокидався поруч із тобою, кожен раз, коли я заглядав у твої очі й бачив у них тепло, я думав: вау, ця жінка справді одна з небагатьох надзвичайних людей на цій планеті. І якщо я не буду з нею, то ніхто не буде. Тож, Маріє, чи зробиш ти мене найщасливішим чоловіком, погодившись стати моєю дружиною? – спитав хлопець.

У відповідь на це Маша сказала тільки одне слово – yes, тобто так. Пара обмінялася зізнанням у коханні, Еден вдягнув обраниці каблучку, сказавши, що хоче старішати разом.

Зараз дивляться

Про Едена Пассареллі відомо не багато – він з США та грає на бас-гітарі. Марія також має власний гурт.

Раніше Маша Полякова була у стосунках із хлопцем на імʼя Микита. Пара жила разом, і дівчина встигла познайомитися з його батьками. Тому декого з підписників Марії здивували карколомні зміни в її житті. Втім, більшість фоловерів просто вітає закоханих та радіє за них.

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