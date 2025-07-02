Сергій Танчинець одружується вдруге: лідер Без Обмежень освідчився коханій

Фронтмен гурту Без Обмежень Сергій Танчинець освідчився своїй коханій Юліані Корецькій, яка є піар-директоркою колективу.

Танчинець заручився з піарницею Без Обмежень

Радісною новиною Юліана Корецька поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона опублікувала світлини, на яких позує з букетом рожевих півоній та з каблучкою на безіменному пальці. Танчинець освідчився коханій під час відпочинку в Карпатах.

– Мільйони мільярдів “так”, – підписала знімки обраниця Сергія.

Зазначимо, що для Сергія Танчинця це буде другий шлюб. Про розлучення з першою дружиною Ганною музикант повідомив у вересні 2023 року. Пара була разом майже 15 років, у них є двоє спільних дітей: дочка Анастасія і син Лук’ян.

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Коли саме Танчинець почав зустрічатися з піарницею колективу Без Обмежень – невідомо. Нещодавно музикант розповідав, що вони з Юліаною живуть разом і у них є собака.

За словами Сергія, він регулярно дарує коханій квіти, адже та їх дуже любить. Хоч пара працює разом, серйозних непорозумінь щодо цього у них немає.

Фото: Юліана Корецька

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