Софія Ротару відреагувала на атаку на Київ 4 липня: промовисте фото

Народна артистка України Софія Ротару відреагувала на російську атаку на Київ вночі 4 липня, яка стала однією з найстрашніших з початку повномасштабної війни.

Співачка зробила це у притаманний їй спосіб, опублікувавши промовисте фото у сториз в Instagram.

Реакція Ротару на атаку на Київ 4 липня

Артистка поділилася світлиною, на якій зображений листок каштана — одного із символів столиці — у крові. Картинка символізує біль, який щодня доводиться переживати Україні через російську агресію.

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До публікації Ротару додала надпис “Київ”, дату масованої ворожої атаки, а також емодзі у вигляді розбитого серця.

Артистка регулярно реагує на події в Україні у сториз в Instagram. Це, зокрема, стосується привітань зі святами та трагічних інцидентів, як-от російська атака на наші міста.

Раніше сестра Ротару заявляла, що, попри війну, співачка залишається в Україні. За словами Ауріки, Софія дуже хвилюється через все, що відбувається у нашій державі. Однак сама артистка заяв про війну із засудженням окупантів не робила.

Не стримували емоцій після масованої атаки РФ на Київ 4 липня й інші зірки. Надя Дорофєєва, Kola та Маша Єфросиніна показали, як ховалися під час обстрілу в укритті, Аліна Шаманська поділилася своїми переживаннями, а Тімур Мірошниченко закликав українців триматися, якби важко зараз не було.

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