Харизма Гомону: Вадим Яценко про феномен хору, моду на класику та опір “русской культурє”

Виступ хору Гомін Львівського органного залу став справжньою сенсацією у соцмережах, зібравши мільйони переглядів за кілька днів. Мабуть, ви теж бачили відео з його харизматичним керівником Вадимом Яценком.

В ексклюзивному інтервʼю Фактам ICTV він розповів про ставлення до раптової слави, хорове мистецтво та дипломатію та поміркував, що зробити для того, щоб українцям “заходив” немасовий культурний продукт.

Вадим Яценко про славу та підтримку сімʼї

– Як воно – прокинутися крашем всієї України? Ви відчуваєте цей тягар слави, а з ним і відповідальність?

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– Зробіть, будь ласка, знижку на мій вік щодо слова “краш” (сміється – Ред.). Але я десь плюс-мінус розумію, про що ви.

Звичайно, на початку було стресово, напевно, навіть і для нервової системи. Бо, попри елементи професії та певну публічність, треба було зрозуміти, що робити з цим всім – з інформацією, із запитами, які до нас ішли.

Тому для початку ми змусили себе трішки заспокоїтися, зібратися з думками і вже далі, в контексті всього, що відбулося, почали працювати.

@lvivorgan ????Завершується співочий сезон найкращого хору 2024 року за версією “Укрінформ” — хору “Гомін”! Не пропустіть фінальні концерти, аби зарядитися енергією, драйвом і любов’ю до української пісні! ???? Вечори, які вам ще довго будуть снитися: ???? 2 липня / 19:00 — “Цей хор, цей хор мені щоночі сниться” Ностальгія, ретро, пісні, які знаємо з дитинства — перевірений рецепт гарного вечора. ???? 11 липня / 19:00 — “Цей фольк, цей фольк…” Гомінкий, справжній — український фольк у виконанні “Гомону”! ???? 13 липня / 19:00 — “Цей хор, цей хор мені щоночі сниться” Ще одна нагода поринути у світ українського ретро — обіймаємо вас піснею! ???? Не проґавте — буде яскраво, буде по-справжньому, буде “Гомін”! ♬ оригінальний звук – Львівський Органний

– Бачила такий коментар, коли ролик тільки зʼявився: “ні сорому, ні совісті, ні номеру телефона вокаліста”. Чи побільшало у вас шанувальниць? Чи пишуть в особисті повідомлення? Чекають з квітами після репетицій?

– Певно, що стало більше. Тут я дійсно радію за колектив, бо він набирає підписників, набирає популярності, і зараз ми, акумулюючи всі ці сили, анонсували всеукраїнське турне, яке охоплює 19 міст на серпень та вересень.

Тому це вся історія, звичайно, допомагає, і я сподіваюся, що буде і надалі допомагати саме в промоції українського мистецтва.

– Як ваша дружина поставилася до такої слави, що на вас звалилася? Ви ж колеги, так?

– Так, ми разом працюємо, просто не в Гомоні. Я є диригентом оркестру The Rock Symphony Orchestra, а Настя – солісткою цього колективу. Вона – надзвичайно прекрасна колега, у нас ніколи з нею не було ніяких проблем.