Перша відпустка після пів року служби: Соловій зустрілася з братом-військовим

Співачка Христина Соловій показала свого старшого брата Євгена, який боронить Україну в лавах ЗСУ. Військовий уперше за пів року служби приїхав до Києва у відпустку.

Соловій показалася з братом-військовим

Світлиною з рідною людиною артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. Соловій зізналася, що намагається закарбувати кожну мить, яку їй вдалося провести з рідним братом.

Також Христина звернулася до підписників, закликавши їх допомагати українських захисникам і захисницям.

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– Після пів року служби – перша відпустка брата. Закарбовую кожну мить, яку нам вдасться провести разом. Зустрілися з Євгеном у Києві, який для нас обох вже став другим домом. Підтримуйте наших захисників та захисниць, – написала Христина.

Раніше брат Христини Соловій виходив на сцену разом зі співачкою у складі музичного колективу. Він грав на гітарі.

Проте минулого року Євген вирішив долучитися до Сил оборони. Христина зізнавалася, що пишається вчинком брата. За словами виконавиці, її рідна людина служить офіцером розвідки 65 бригади.

Нещодавно лави Нацгвардії поповнив барабанщик гурту Жадан і Собаки Віталій Бронішевський. Наразі музикант проходить військовий вишкіл.

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