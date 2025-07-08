Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Чи було фінансування соціальних виплат у липні: куди вже перераховані кошти
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
2 хв.

Перша відпустка після пів року служби: Соловій зустрілася з братом-військовим

Христина Соловій
Фото: Христина Соловій

Співачка Христина Соловій показала свого старшого брата Євгена, який боронить Україну в лавах ЗСУ. Військовий уперше за пів року служби приїхав до Києва у відпустку.

Соловій показалася з братом-військовим

Світлиною з рідною людиною артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. Соловій зізналася, що намагається закарбувати кожну мить, яку їй вдалося провести з рідним братом.

Також Христина звернулася до підписників, закликавши їх допомагати українських захисникам і захисницям.

Зараз дивляться

– Після пів року служби – перша відпустка брата. Закарбовую кожну мить, яку нам вдасться провести разом. Зустрілися з Євгеном у Києві, який для нас обох вже став другим домом. Підтримуйте наших захисників та захисниць, – написала Христина.

Раніше брат Христини Соловій виходив на сцену разом зі співачкою у складі музичного колективу. Він грав на гітарі.

Проте минулого року Євген вирішив долучитися до Сил оборони. Христина зізнавалася, що пишається вчинком брата. За словами виконавиці, її рідна людина служить офіцером розвідки 65 бригади.

Нещодавно лави Нацгвардії поповнив барабанщик гурту Жадан і Собаки Віталій Бронішевський. Наразі музикант проходить військовий вишкіл.

Читайте також
Melovin зі сцени заявив, що мобілізувався: де служитиме співак
Melovin заявив, що мобілізувався

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніЗСУХристина Соловій
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь