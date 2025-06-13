Інна Бєлєнь зробила дві пластичні операції: що змінила в собі переможниця Холостяка 13

Переможниця Холостяка 13, волонтерка і блогерка Інна Бєлєнь перенесла одразу дві пластичні операції. Вона наважилася на зміни підборіддя та грудей.

Інна Бєлєнь зробила пластичні операції

У сториз в Instagram поділилася, що вже давно хотіла зробити підтяжку грудей. За словами Бєлєнь, її груди втратили форму і стали асиметричні внаслідок різкого схуднення.

– Коли мінус 14 кг за короткий час – груди не худнуть, вони сповзають. І ні, це не має красивого вигляду. Тому зробила операцію. І задоволена. Обожнюю своє тіло, але ні спортом, ні харчуванням груди не підтягнеш, на жаль. А я хочу ходити без бюстгальтера. Я хочу гуляти по квартирі голою і кайфувати від свого тіла, – написала Інна.

Готуючись до операції з підтяжки грудей, Інна вирішила, що хоче також позбутися “третього підборіддя”.

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За словами блогерки, перед хірургічним втручанням вона взагалі не хвилювалася і була в гарному настрої.

– Приїхавши в лікарню, я ошелешила всіх. Я попросила покликати ще одного хірурга, бо вирішила – буде ще одна операція. М’яз шиї в постійній напрузі. Це створює “баласт”. Це негарно. Це має вигляд другого, третього підборіддя. Ботокс, ліполітики, масажі, дефіцит калорій – не допомагають, – додала Бєлєнь.

Нещодавно ми писали, що Melovin переніс операцію, на яку довго не міг наважитися. Співаку зробили лазерну корекцію зору.

Фото: Інна Бєлєнь

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