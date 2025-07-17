Дивні дива 5 сезон: фанати дочекалися офіційного трейлера від Netflix

Після трирічного очікування Netflix нарешті оприлюднив перший офіційний тизер п’ятого сезону культового серіалу Дивні дива (Stranger Things).

Фінальна глава історії обіцяє стати наймасштабнішою та найемоційнішою за всю історію проєкту.

Дивні дива 5 сезон – трейлер

За словами одного з шоуранерів Росса Даффера, над завершальним сезоном команда працювала цілий рік і відзняла понад 650 годин матеріалу.

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– Це наш найбільший і найамбітніший сезон. Це як вісім блокбастерів – просто неймовірно, – зазначив Росс Даффер.

Події у пʼятому сезоні Дивних див розгортатимуться восени 1987 року. Містечко Гокінс понівечене відкриттям розломів, а головні герої об’єднані спільною метою – знайти й знищити Векну.

Ситуацію ускладнює те, що уряд запровадив військовий карантин і посилив полювання на Одинадцяту (Eleven), роль якої виконує Міллі Боббі Браун. Для визволення від гнітючого кошмару усі учасники подій мають зібратися разом.

Дивні дива 5 сезон – дати виходу

Раніше стало відомо, що усі епізоди шоу з’являться на платформі о 17:00 за тихоокеанським часом, що відповідає 3:00 за київським часом.

Тож українці зможуть побачити серії за таким графіком: 27 листопада 2025 року, 26 грудня 2025-го та 1 січня 2026 року.

Брати Даффери також підтвердили, що працюють над іншими проєктами у всесвіті серіалу Дивні дива.

– Ще зарано для подробиць, але вже можемо сказати, що кожен проєкт повинен бути неповторним і по-справжньому класним. І у нас багато таких ідей, – запевнили творці Дивних див.

У фінальному сезоні на екран повернуться всі улюблені герої. Лишилося дочекатися кінця осені.

Джерело : The Hollywood Reporter

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