Венздей 2 сезон: що показали в офіційному трейлері від Netflix

Netflix опублікував офіційний трейлер другого сезону серіалу Венздей. Його головною інтригою стане боротьба спадкоємиці родини Аддамс за життя своєї подруги Енід, яку вона бачить мертвою у пророчому видінні.

Венздей 2 сезон – офіційний трейлер

У другому сезоні Венздей повертається до Академії Невермор, де на неї чекає новий директор – містер Дорт у виконанні Стіва Бушемі.

Там же вона зустрічає нову групу прихильниць на чолі з Агнес (Еві Темплтон), що буквально одержимі її особою.

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У трейлері глядачам показали сцену, у якій головна героїня плаче чорними сльозами. Вона бачить моторошне видіння – надгробок з іменем подруги Енід Сінклер та сцену, де Енід звинувачує її у власній смерті.

У закадровому тексті йдеться про сімейні таємниці Аддамсів, які Венздей має розкрити, аби врятувати однокласницю або загинути під час цієї спроби.

Разом із трейлером Netflix запустив масштабну промокампанію Doom Tour, у межах якої актори та творці серіалу вирушать у турне по США, Великій Британії, Польщі, Італії, Франції, Румунії, Канаді, Південній Кореї та Австралії.

Другий сезон Венздей вийде у двох частина: премʼєра першої запланована на 6 серпня, друга – на 3 вересня.

Раніше Факти ICTV писали, що третій сезон популярного корейського серіалу Гра в кальмара встановив нові рекорди, ставши найбільшим телевізійним запуском в історії Netflix. Премʼєра фінальної глави шоу відбулася 27 червня.

Джерело : Variety

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