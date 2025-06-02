Дивні дива 5 сезон: коли вийде фінальний сезон хіта від Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix нарешті оголосив дату виходу пʼятого сезону серіалу Дивні дива (Stranger Things). Він фіналізує історії про пригоди підлітків у містечку Гокінс, де відбуваються паранормальні явища.

Коли вийде 5 сезон серіалу Дивні дива

Останні епізоди вийдуть восени 2025 року і будуть розділені на три частини. Дати прем’єр викликають враження, що шоуранери вирішили зробити подарунки під ялинку фанатам серіалу.

26 листопада – перші чотири епізоди;

25 грудня (Різдво) – ще три серії,

31 грудня (вечір Нового року) – грандіозний фінал.

Усі частини з’являться на платформі о 17:00 за тихоокеанським часом, що відповідає 3:00 за київським часом. Тож українці зможуть побачити серії за таким графіком: 27 листопада 2025 року, 26 грудня 2025-го та 1 січня 2026 року.

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Дивні дива 5 сезон – сюжет

Разом із оголошенням дати Netflix також опублікував трейлер 5 сезону Дивних див, у якому глядачі можуть побачити нові кадри з боротьби проти Векни, що став головним антагоністом після четвертого сезону.

За сюжетом, події розгортаються восени 1987 року. Гокінс залишається зруйнованим після відкриття розломів, а головні герої об’єднуються, щоб зупинити Векну. Місто перебуває в ізоляції під контролем військових, а Одинадцять змушена знову переховуватися. Чим ближча річниця зникнення Вілла, тим сильнішим стає передчуття катастрофи.

У фінальному сезоні повертається улюблений акторський склад: Міллі Боббі Браун, Фінн Вулфгард, Гейтен Матараццо, Сейді Сінк, Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Ноа Шнапп, Наталія Даєр, Джо Кірі та інші.

Залишається ще багато таємниць, зокрема про Потойбіччя та плани Векни. Автори шоу пообіцяли дати відповіді саме у цьому сезоні.

Нагадаємо, раніше шоуранери розкрили подробиці про другий сезон серіалу Венздей. У ньому до академії Невермор заявиться уся сімейка Аддамсів.

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