Очень странные дела 5 сезон: фанаты дождались официального трейлера от Netflix
После трехлетнего ожидания Netflix наконец обнародовал первый официальный трейлер пятого сезона культового сериала Очень странные дела (Stranger Things).
Финальная глава истории обещает стать самой масштабной и эмоциональной за всю историю проекта.
Очень странные дела 5 сезон — трейлер
По словам одного из шоураннеров Росса Даффера, над заключительным сезоном команда работала целый год и отсняла более 650 часов материала.
– Это наш самый большой и амбициозный сезон. Это как восемь блокбастеров – просто невероятно, – отметил Росс Даффер.
События в пятом сезоне Очень странных дел будут разворачиваться осенью 1987 года. Городок Хокинс опустошен открытием разломов, а главные герои объединены общей целью – найти и уничтожить Векну.
Ситуацию осложняет то, что правительство ввело военный карантин и усилило охоту на Одиннадцатую (Eleven), роль которой исполняет Милли Бобби Браун. Для освобождения от угнетающего кошмара все участники событий должны собраться вместе.
Очень странные дела 5 сезон — даты выхода
Ранее стало известно, что все эпизоды шоу появятся на платформе в 17:00 по тихоокеанскому времени, что соответствует 3:00 по киевскому времени.
Таким образом, украинцы смогут увидеть серии по следующему графику: 27 ноября 2025 года, 26 декабря 2025 года и 1 января 2026 года.
Братья Дафферы также подтвердили, что работают над другими проектами во вселенной сериала Очень странные истории.
– Еще рано для подробностей, но уже можем сказать, что каждый проект должен быть неповторимым и по-настоящему классным. И у нас много таких идей, – заверили создатели Очень странных историй.
В финальном сезоне на экран вернутся все любимые герои. Осталось дождаться конца осени.