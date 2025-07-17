После трехлетнего ожидания Netflix наконец обнародовал первый официальный трейлер пятого сезона культового сериала Очень странные дела (Stranger Things).

Финальная глава истории обещает стать самой масштабной и эмоциональной за всю историю проекта.

Очень странные дела 5 сезон — трейлер

По словам одного из шоураннеров Росса Даффера, над заключительным сезоном команда работала целый год и отсняла более 650 часов материала.

Сейчас смотрят

– Это наш самый большой и амбициозный сезон. Это как восемь блокбастеров – просто невероятно, – отметил Росс Даффер.

События в пятом сезоне Очень странных дел будут разворачиваться осенью 1987 года. Городок Хокинс опустошен открытием разломов, а главные герои объединены общей целью – найти и уничтожить Векну.

Ситуацию осложняет то, что правительство ввело военный карантин и усилило охоту на Одиннадцатую (Eleven), роль которой исполняет Милли Бобби Браун. Для освобождения от угнетающего кошмара все участники событий должны собраться вместе.

Очень странные дела 5 сезон — даты выхода

Ранее стало известно, что все эпизоды шоу появятся на платформе в 17:00 по тихоокеанскому времени, что соответствует 3:00 по киевскому времени.

Таким образом, украинцы смогут увидеть серии по следующему графику: 27 ноября 2025 года, 26 декабря 2025 года и 1 января 2026 года.

Братья Дафферы также подтвердили, что работают над другими проектами во вселенной сериала Очень странные истории.

– Еще рано для подробностей, но уже можем сказать, что каждый проект должен быть неповторимым и по-настоящему классным. И у нас много таких идей, – заверили создатели Очень странных историй.

В финальном сезоне на экран вернутся все любимые герои. Осталось дождаться конца осени.

Источник : The Hollywood Reporter

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.