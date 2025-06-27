Помер Лало Шифрін – автор легендарної теми Місія нездійсненна

Композитор Лало Шифрін, який створив впізнавану на весь світ тему до серіалу Місія нездійсненна (1966), помер на 94-му році життя. За свою карʼєру він написав понад сотню саундтреків для кіно і телепроєктів.

Помер Лало Шифрін – що відомо

Сини композитора Вільям і Раян підтвердили, що митець пішов у четвер, 27 червня, від ускладнень після пневмонії.

Крім синів, у Шифріна залишилися дружина Донна та дочка Франчес.

Зараз дивляться

Твори американо-аргентинського композитора шість разів номінувалися на Оскар, а також відзначені чотирма преміями Греммі. У 2017 році тема з серіалу Місія нездійснення, написана у складному розмірі 5/4, увійшла до Зали слави Греммі

Найвизначніші твори Лало Шифріна

Відома сучасному глядачеві кінофраншиза з Томом Крузом у головній ролі є переосмисленням класичного шпигунського серіалу, що виходив на телеканалі CBS з вересня 1966 до березня 1973 року. У 1988 році серіал повернувся на телеекрани з двома новими сезонами. З 1996 року його культова музична тема звучить у фільмах із Крузом.

Коли режисер Браян Де Пальма готував перезапуск франшизи для великого екрану, він наполіг на збереженні оригінальної теми Шифріна, яка згодом стала основою для аранжувань Денні Ельфмана та інших композиторів, залучених до створення саундтреків.

Ще одним знаковим досягненням Лало Шифріна стала музика до фіналу чемпіонату світу з футболу 1990 року в Італії. Саме тоді троє тенорів — Пласідо Домінго, Лучано Паваротті та Хосе Каррерас — вперше виступили разом. Цей виступ увійшов в історію як один із найуспішніших записів класичної музики за обсягом продажів.

Окрім написання музики для таких фільмів, як Брудний Гаррі з Клінтом Іствудом і Година пік з Джекі Чаном, Шифрін здобув визнання і як диригент провідних симфонічних оркестрів світу, зокрема Лондонського й Віденського. У 2018 році він був удостоєний почесної премії Оскар за внесок у розвиток музики для кіно та за унікальний стиль.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.