За песни Сердючки оштрафовали директора комплекса отдыха в Киеве

Директор комплекса отдыха в Киеве получил наказание за концерт Верки Сердючки, во время которого звучали песни на русском языке.

Бориспольский горрайонный суд признал его виновным в нарушении порядка организации публичного мероприятия.

Штраф за песни Сердючки

Как сообщили в суде, руководителя комплекса признали виновным по части 1 статьи 185-1 КУоАП – нарушение порядка организации и проведения публичного мероприятия.

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Ему назначен штраф в размере 425 гривен. Также мужчине придется уплатить 605 гривен судебного сбора. В суд он не явился. По состоянию на 21 июля апелляция не подана.

Инцидент произошел 13 июня. Во время выступления прозвучали как минимум две композиции на русском языке, в частности хиты Ха-ра-шо и Дольче Габана. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

После этого активисты обратились к Уполномоченному по защите государственного языка. Языковой омбудсмен напомнил, что в Киеве действует мораторий на публичное воспроизведение русскоязычного музыкального продукта, а исполнение таких песен нарушает статьи 23 и 29 закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Материалы передали в правоохранительные органы.

Реакция команды Сердючки

Представители артиста отрицают нарушение. PR-директор утверждает, что Верка Сердючка не использовала русский язык, а пела на своем традиционном полтавском суржике. По его словам, на концерте звучали песни на украинском, английском, а также несколько старых песен “в оригинале”.

В поддержку Андрея Данилка выступила актриса Инна Белоконь, известная как мама Верки Сердючки. В соцсетях она заявила, что находится “на стороне разума” и “обожает умных и адекватных”. Сам Данилко скандал не комментирует.

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