Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Види соціальних виплат в Україні – хто може їх отримати
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Ми биті-перебиті: мама Вєрки Сердючки відреагувала на мовний скандал

Андрій Данилко, Інна Білокінь

Інна Білокінь, відома образом мами Вєрки Сердючки, відреагувала на мовний скандал, який розгорівся навколо артистки.

Днями Вєрка Сердючка обурила українців виконанням російськомовних пісень на концерті в Києві. На інцидент відреагував мовний омбудсмен Тарас Кремінь, який заявив про ознаки порушення національного законодавства. Через це він звернувся до правоохоронців.

Реакція мами Вєрки Сердючки на мовний скандал

На особистій сторінці в Instagram Інна Білокінь опублікувала фото, на якому позує разом із Андрієм Данилком в аеропорту.

Зараз дивляться

Артистка зазначила, що кожен має свою думку, але вона “на стороні розуму”. Також Білоконь додала, що “обожнює розумних і адекватних” людей.

– Кожен має свою думку, але я на стороні розуму. Ми биті-перебиті, та пережили! Обожнюю розумних та адекватних, – написала Інна.

У такий спосіб Білоконь висловила підтримку Данилку, який зіштовхнувся з хвилею хейту після концерту. Сам артист мовний скандал публічно не коментував.

Водночас представник Сердючки заявив, що Вєрка виступала здебільшого українською та англійською мовами, і лише кілька старих пісень було виконано “в оригіналі”.

Напередодні на скандал із Сердючкою відреагувала Оля Цибульська. Співачка запропонувала Данилку допомогу із перекладом старих хітів.

Читайте також
Перекладати нічого не буду: Данилко пояснив, чому не випускає пісні українською
Вєрка Сердючка

Фото: Інна Білокінь

Пов'язані теми:

Вєрка Сердючка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь