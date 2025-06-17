Ми биті-перебиті: мама Вєрки Сердючки відреагувала на мовний скандал
Інна Білокінь, відома образом мами Вєрки Сердючки, відреагувала на мовний скандал, який розгорівся навколо артистки.
Днями Вєрка Сердючка обурила українців виконанням російськомовних пісень на концерті в Києві. На інцидент відреагував мовний омбудсмен Тарас Кремінь, який заявив про ознаки порушення національного законодавства. Через це він звернувся до правоохоронців.
Реакція мами Вєрки Сердючки на мовний скандал
На особистій сторінці в Instagram Інна Білокінь опублікувала фото, на якому позує разом із Андрієм Данилком в аеропорту.
Артистка зазначила, що кожен має свою думку, але вона “на стороні розуму”. Також Білоконь додала, що “обожнює розумних і адекватних” людей.
– Кожен має свою думку, але я на стороні розуму. Ми биті-перебиті, та пережили! Обожнюю розумних та адекватних, – написала Інна.
У такий спосіб Білоконь висловила підтримку Данилку, який зіштовхнувся з хвилею хейту після концерту. Сам артист мовний скандал публічно не коментував.
Водночас представник Сердючки заявив, що Вєрка виступала здебільшого українською та англійською мовами, і лише кілька старих пісень було виконано “в оригіналі”.
Напередодні на скандал із Сердючкою відреагувала Оля Цибульська. Співачка запропонувала Данилку допомогу із перекладом старих хітів.
Фото: Інна Білокінь