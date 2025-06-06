Немає за що виправдовуватися: Саніна відреагувала на хейт через життя за кордоном

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна вперше за тривалий час публічно прокоментувала хвилю критики, яка виникла довкола її життя за кордоном, діяльності гурту The Hardkiss і власної сольної кар’єри.

Юлія Саніна про життя за кордоном

За словами співачки, її родина виїхала з України ще до початку повномасштабного вторгнення і вирішила залишитися там.

– Я кожного дня кажу: “Дякую Богові, що ні я, ні моя дитина, ні моя сім’я не бачили того всього жаху початку повномасштабного вторгнення і не бачимо його досі”, – зізналася Саніна.

Водночас артистка нагадала, що продовжує активну творчу діяльність, а також допомагає країні, збираючи кошти на потреби армії, долучаючись до соціальних і благодійних подій.

Зараз дивляться

– Таке враження, що маємо за щось виправдовуватися, а нема за що виправдовуватися, – підсумувала Юлія.

Вона додала, що відчуває, ніби їде у “шакалячому експресі”, а пояснювати щось хейтерам не має сенсу, бо все “перекрутять”.

Юлія Саніна про виїзд чоловіка за кордон

Співачці нерідко закидають те, що вона “вивезла чоловіка за кордон”. У відповідь на це Саніна тривалий час зберігала мовчання. Зараз артистка також не відповіла прямо на таку критику, але зауважила, що нині за кордоном перебуває 8 млн українців.

– У мене багато є думок і чого б я хотіла сказати з приводу всього, що відбувається про багато чого, але як публічна людина я багато чого не можу прокомунікувати, бо це може зашкодити, це підливання олії у вогонь, а це не на часі під час війни, я вважаю. Я відчуваю цю відповідальність, – зауважила вокалістка The Hardkiss.

Нагадаємо, що у соцмережах тривалий час точилися суперечки навколо того, де перебуває родина Юлії Саніної. Її чоловіка та гітаристу гурту Валерія Бебка не бачили в Україні, а частина підписників підозрює, що він в Іспанії. Адже саме звідти співачка нерідко викладає фото.

Джерело : Женя Янович

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