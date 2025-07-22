Помер Оззі Осборн – зірка хеві-металу та засновник Black Sabbath
Легендарний музикант Оззі Осборн пішов з життя у віці 76 років, через кілька тижнів після того, як востаннє виступив на сцені разом із учасниками Black Sabbath.
Про це повідомляє Sky News.
Помер Оззі Осборн: що відомо
– Зі смутком, який неможливо передати словами, ми повідомляємо, що наш улюблений Оззі Осборн пішов з життя цього ранку. Він був поруч із родиною та оточений любов’ю, – йдеться у заяві родини зірки.
Три тижні тому Оззі Осборн виступав на сцені стадіону Villa Park.
– Ви навіть не уявляєте, що я відчуваю – дякую вам від щирого серця, – сказав під час виступу артист.
Це був концерт-прощання, організований для шанувальників із виступами його улюблених гуртів, зокрема Metallica та Guns N’ Roses.
Кар’єра та спадщина
Оззі Осборн став одним із засновників жанру хеві-метал, прославившись із Black Sabbath, а згодом здобувши не менш вражаючий успіх у сольній кар’єрі. Серед його найвідоміших хітів — Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train і Changes.
У 2000-х Осборн здобув нову популярність завдяки реаліті-шоу The Osbournes на MTV, де глядачі могли спостерігати за його життям у Лос-Анджелесі разом із дружиною Шерон і дітьми Келлі та Джеком.
Музиканта також пам’ятають за легендарні витівки, зокрема інцидент, коли він відкусив голову кажану під час виступу.
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Проблеми зі здоров’ям і прощання з фанатами
В останні роки Осборн боровся з хворобою Паркінсона та іншими ускладненнями після падіння у 2019 році. Через проблеми зі здоров’ям він скасував концертні тури, проте зробив несподівану появу на сцені в Бірмінгемі на закритті Ігор Співдружності у 2022-му.
Останній виступ у Villa Park, організований Шерон Осборн, став символічним прощанням музиканта з публікою, яку він так любив.
Нагороди та вшанування
Протягом своєї кар’єри Оззі Осборн був двічі введений до Зали слави музики Великої Британії та Зали слави рок-н-ролу США — як учасник Black Sabbath та як сольний артист.
Він має зірку на Алеї слави в Голлівуді та на Broad Street у Бірмінгемі. Також Осборн був нагороджений премією Ivor Novello, п’ятьма Греммі (із 12 номінацій), званням Божественний геній від NME та премією Жива легенда від Classic Rock.
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Родина та пам’ять
Оззі Осборн залишив по собі глибоку музичну спадщину та велику родину. Його пережили дружина Шерон, діти Емі, Келлі, Джек, а також двоє дітей від першого шлюбу — Джессіка та Луїс, і внуки.