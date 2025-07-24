Умер Халк Хоган – культовый рестлер и кинозвезда 90-х

Американский рестлер и киноактер Халк Хоган скончался на 72-м году жизни.

По сообщениям СМИ, медики прибыли к его дому в Клирвотере в четверг утром, 24 июля, после вызова по поводу остановки сердца.

Умер Халк Хоган – что известно

По данным журналистов, возле дома стояли несколько машин полиции и скорой помощи. Хогана вынесли на носилках и доставили в больницу.

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Еще несколько недель назад его жена Скай опровергала слухи о коме, подчеркивая, что сердце Хогана “сильное” и он восстанавливается после операций.

В мае звезда перенес хирургическое вмешательство на шее, из-за чего в июне распространились слухи о том, что он “при смерти”, однако тогда их опровергли.

Кем был Халк Хоган

Настоящее имя спортсмена – Тери Джин Боллеа. Он сделал из профессионального рестлинга массовое семейное шоу. Его яркие выступления на ринге привлекали не только взрослых, но и детей, сделав WWE глобальным явлением.

В 1996 году Хоган сменил амплуа – из героя превратился в злодея, создав культовую команду New World Order (NWO). Тогда же он взял сценическое имя Голливудский Халк Хоган. Это только усилило его популярность.

В 2005 году его включили в Зал славы WWE, но в 2015-м исключили из-за расистских высказываний, записанных во время сексуального контакта.

После судебной тяжбы он выиграл дело против Gawker, которая обнародовала это видео. В 2020 году его снова включили в Зал славы — на этот раз как члена NWO.

Карьера в кино и на телевидении

Хоган дебютировал в кино в 1982 году в фильме Рокки III, где у него была камео. Впоследствии появился в таких фильмах, как Без правил, Коммандо из пригорода и Мистер Няня

Отдельную популярность ему принесло реалити-шоу Hogan Knows Best на VH1, где снималась вся семья – жена Линда, сын Ник и дочь Брук.

Хоган получил многочисленные травмы за годы выступлений. В одном из интервью он признавался, что в его теле не осталось ни одной оригинальной части.

В мае 2025 года Халк Хоган в последний раз общался с журналистами на презентации новой любительской лиги по рестлингу. Первые соревнования должны были состояться 30 августа.

Источник : TMZ

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