Соромно: Іво Бобул назвав розмір підвищеної вдвічі пенсії

Народний артист України Іво Бобул розсекретив розмір своєї пенсії, а також розповів, як заробляє під час війни.

Яку пенсію отримує Іво Бобул

Минулого року співак зізнався, що його пенсія становить 5 тис. грн, і йому “соромно” за цю суму, адже виплати не відповідають його багаторічному стажу на сцені.

У новому інтерв’ю Іво Бобул поділився, що його пенсія зросла вдвічі – зараз він отримує 10 тис. грн. Хоч цю суму артист теж вважає замалою як для народного артиста, він все ж вдячний за підвищення.

Зараз дивляться

– Пенсію вже підняли. Зараз 10 тис. грн. Соромно, люди, соромно. Але нічого, дякую й за це. Це підвищили за роки, – сказав Бобул.

Окрім пенсії, 72-річний Іво Бобул має й інші джерела доходу. Артист заробляє завдяки викладацькій діяльності, також він очолює кафедру естрадного співу. Бобул зізнався, що доволі суворий зі своїми студентами, іноді може на них накричати.

– Продовжую викладацьку роботу. У Лаврі є Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, там я завідувач кафедри естрадного співу. Не виганяю (студентів, – Ред.) з аудиторії, але можу покричати. Вони спочатку не хочуть вчитися, а потім телефонують і кажуть: Іво Васильовичу, ми вам так вдячні, що ви нас змушували, тепер ми це розуміємо, – додав артист.

Нещодавно розмір своєї пенсії розсекретив Віктор Андрієнко. Також він розповів, чому відмовився від звання народного артиста України.

Фото: Іво Бобул

Джерело : ТСН

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