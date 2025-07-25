Важила 39 кг: Інна Мірошниченко згадала про експерименти над собою

Багатодітна мама та адвокатка Інна Мірошниченко згадала, як експериментувала зі своєю зовнішністю.

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка зізналася, що в неї був період, коли вона просто “ненавиділа своє тіло”.

Інна Мірошниченко про експерименти із зовнішністю

Блогерка поділилася, що перечитувала скандали із пластичним хірургом, що спотворював пацієнток, та пригадала, як ставилася до себе. Якось Інна так сильно схудла, що важила усього 39 кг.

Зараз дивляться

– І все одно вважала себе товстою. Згадую, як не любила дивитися у дзеркало. Як підлітком порівнювала себе з іншими і завжди думала, що я страшна. Згадую, як майже все життя вважала, що в мені все не так, – відверто написала Мірошниченко.

Вона додала, що навіть шрам від операції вважала потворним, а не нагадуванням про врятоване життя.

Інна Мірошниченко про прийняття себе

Зараз мама чотирьох дітей усвідомлює, якою щасливою є людина, коли любить себе. Щоправда, інколи для досягнення цього стану доводиться пройти через низку випробувань.

– Хтось через психологічні та повернення до дитячих травм, розмови з собою очі в очі. Хтось через важкі операції, реабілітації та тривалу роботу. Але наскільки важливим для відчуття спокою є гармонія з собою і своїм тілом… Це ніби база, завдяки якій ми можемо квітнути та розвиватися, – поміркувала дружина зіркового ведучого.

Інна Мірошниченко і зараз продовжує працювати над собою, зокрема через спорт. У сториз вона нерідко демонструє, що її домашні тренування проходять не на самоті.

Нагадаємо, що минулого літа Тімур та Інна Мірошниченки удочерили дівчинку на імʼя Ангеліна. Крім неї, батьки виховують названого сина Марселя, що поповнив родину два роки тому, а також двох кровних дітей – Мію й Марка.

Нещодавно Інна ділилася, що її діти не розуміють російської мови, і вона цим дуже пишається.

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