Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Акторка театру Франка Анастасія Добриніна передчасно пішла з життя
Знищує крилаті ракети та дрони на відстані до 50 км: характеристики комплексу ППО Hawk
Що зміниться для ВПО з 1 серпня: виплати, житло та працевлаштування
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
4 хв.

Зірковий відпочинок: Білик приїхала на шашлики до Зіброва

Павло Зібров та Ірина Білик

Попдіва Ірина Білик провела неділю з родиною легенди української естради Павла Зіброва.

Зірковий відпочинок відбувся у затишній невимушеній атмосфері із шашликами та жартами.

Білик в гостях у Зіброва

На своїй сторінці в Instagram виконавець хіта Хрещатик опублікував відео зі співачкою. Павло Зібров зауважив, що сьогодні вони просто відпочивають – без концертів, макіяжу та гламуру.

Зараз дивляться

У ролику сам співак постав у шортах та футболці із патріотичним принтом, визначивши свій лук як “натюрель”. Ірина Білик обрала образ total black, доповнивши його великими димчастими окулярами у червоній оправі. Так вони рушили смажити шашлик.

– Подивіться тут будуть у нас: курочка, реберця і шашлик, – почав розповідати Зібров, аж раптом його доповнила Білик. – І пара моїх колишніх, – пожартувала співачка.

В сториз артист виклав фото усієї родини разом з Іриною. На знімки потрапила й улюблениця Зібрових – вівчарка Габріела.

родина Зібрових з Білик

Фото: Павло Зібров/Instagram

Реакція мережі на відпочинок Білик та Зіброва

Підписники Павла Зіброва не забарилися з коментарями, зауваживши, що раді бачити обох зірок.

  • Іруся як щось скаже! Класнюча!
  • Зараз дивлюсь і думаю: це дві людини, яких так поважають і люблять зовсім чужі для них люди! В різних куточках світу, різного віку, різних релігій. Ви навіть не уявляєте, що значите в житті людей! Ви – спогад, сльози, радість, сміх, сімейні вечори, традиції, любов! Бережіть себе та залишайтесь такими як ви є, не змінюйтесь!
  • Простенько, невимушено і по-домашньому тепло. Іро, Павло Миколайовичу, ви – класні!
  • Оце у вас компанія! Легенди!
  • Які ви файні!

Нещодавно Ірина Білик здивувала фанатів архівною світлиною. У кадрі артистка позує зовсім юною і з рудим волоссям.

Читайте також
Діти виросли: Єфросиніна розповіла про відпочинок з сином і донькою в Іспанії
Маша Єфросиніна

Фото: Павло Зібров

Пов'язані теми:

Ірина БіликПавло Зібров
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь