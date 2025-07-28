Зірковий відпочинок: Білик приїхала на шашлики до Зіброва

Попдіва Ірина Білик провела неділю з родиною легенди української естради Павла Зіброва.

Зірковий відпочинок відбувся у затишній невимушеній атмосфері із шашликами та жартами.

Білик в гостях у Зіброва

На своїй сторінці в Instagram виконавець хіта Хрещатик опублікував відео зі співачкою. Павло Зібров зауважив, що сьогодні вони просто відпочивають – без концертів, макіяжу та гламуру.

Зараз дивляться

У ролику сам співак постав у шортах та футболці із патріотичним принтом, визначивши свій лук як “натюрель”. Ірина Білик обрала образ total black, доповнивши його великими димчастими окулярами у червоній оправі. Так вони рушили смажити шашлик.

– Подивіться тут будуть у нас: курочка, реберця і шашлик, – почав розповідати Зібров, аж раптом його доповнила Білик. – І пара моїх колишніх, – пожартувала співачка.

В сториз артист виклав фото усієї родини разом з Іриною. На знімки потрапила й улюблениця Зібрових – вівчарка Габріела.

Реакція мережі на відпочинок Білик та Зіброва

Підписники Павла Зіброва не забарилися з коментарями, зауваживши, що раді бачити обох зірок.

Іруся як щось скаже! Класнюча!

Зараз дивлюсь і думаю: це дві людини, яких так поважають і люблять зовсім чужі для них люди! В різних куточках світу, різного віку, різних релігій. Ви навіть не уявляєте, що значите в житті людей! Ви – спогад, сльози, радість, сміх, сімейні вечори, традиції, любов! Бережіть себе та залишайтесь такими як ви є, не змінюйтесь!

Простенько, невимушено і по-домашньому тепло. Іро, Павло Миколайовичу, ви – класні!

Оце у вас компанія! Легенди!

Які ви файні!

Нещодавно Ірина Білик здивувала фанатів архівною світлиною. У кадрі артистка позує зовсім юною і з рудим волоссям.

Фото: Павло Зібров

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