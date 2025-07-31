Найкращий подарунок: Roxolana оголосила про вагітність

Співачка Roxolana (справжнє ім’я – Роксолана Сирота) повідомила про вагітність та показала фото з округлим животиком.

Roxolana вагітна первістком

Радісною новиною артистка поділилася у день свого народження. 30 липня Roxolana виповнилося 28 років. З цієї нагоди вона опублікувала в Instagram світлину, на якій позує в блакитному обтислому боді та світлих джинсах.

На фото Roxolana тримає свій помітно округлий животик. Співачка не розсекретила, на якому місяці вагітності перебуває і кого саме чекає – хлопчика чи дівчинку.

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– Найкращий подарунок, – підписала знімок Roxolana.

У коментарях Roxolana привітали підписники та зіркові колеги. Коментарі під публікацією залишили Надя Дорофєєва, Джамала, Мішель Андраде, Даша Квіткова, Анна Кошмал, Злата Огнєвіч, Маша Єфросиніна, Даша Астаф’єва та багато інших.

Зазначимо, що Roxolana не афішує особисте життя, однак відомо, що вона заміжня. У мережі подейкують, що обранцем співачки є син колишнього співголови забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка. Сама ж Roxolana на ці чутки не реагує.

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