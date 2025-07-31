Розійшлися ще до війни: Шоптенко підтвердила розлучення з другим чоловіком

Хореографка Олена Шоптенко розлучилася з другим чоловіком, підприємцем Олексієм Івановим. Пара перебувала у шлюбі з 2016 року, у них є спільний син Олексій.

Шоптенко про розлучення

Танцівниця зізналася, що розійшлася з другим чоловіком ще до початку повномасштабної війни в Україні, а офіційно вони розірвали шлюб пізніше.

– Ми розлучилися. Ми розійшлися ще до війни, а вже офіційно розлучилися під час. Фактично, я вільна, можна сказати. Будь-який розрив із людьми, тим більше із людиною, від якої в тебе дитина, – це завжди нелегко, – поділилася Олена.

Розповідаючи про причини розлучення, Шоптенко зазначила, що у шлюбі партнери мають поділяти однакові цінності, щиро говорити та домовлятися одне з одним, інакше стосунки зійдуть нанівець.

Зараз дивляться

– Ми розійшлися – бо це життя. Коли люди розривають свої стосунки, то це не є соромно. Якщо цінності різні, якщо вони не стають однаковими, то тоді просто воно не працює. У мене є певне розуміння сім’ї, взаємодії одне з одним. Це ж не те, що хтось поганий, а хтось хороший. Просто я малювала собі якусь одну картину, мій партнер – іншу. Питання в тому, що треба спочатку домовлятися, говорити, – зазначила танцівниця.

За словами Шоптенко, з колишнім чоловіком вона спілкується лише на теми, що стосуються їхнього 7-річного сина Олексія.

– Для мене, якщо стосунки закінчуються, то вони закінчуються. Люди не залишаються кращими друзями. Я не дружу з колишніми. Ми спілкуємося про дитину, – додала Олена.

Фото: Олена Шоптенко

Джерело: Марічка Падалко

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