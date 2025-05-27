Не відсиділа повний термін: зброярку фільму Іржа випустили з в’язниці

Ханну Гутьєррес-Рід, яка відповідала за зброю на зйомках фільму Іржа, достроково звільнили з в’язниці. Її перевели з виправної установи у Нью-Мексико додому в Буллгед-Сіті, Аризона. Вона відбуває умовний термін на волі.

Зброярку фільму Іржа достроково звільнили з вʼязниці

У березні 2024 року Гутьєррес-Рід визнали винною у ненавмисному вбивстві операторки-українки Галини Гатчінс. Суд призначив їй 18 місяців ув’язнення – це був максимально можливий термін за статтею. Однак повністю строк вона не відсиділа. Звільнення відбулося раніше за рішенням комісії з умовно-дострокового звільнення штату Нью-Мексико.

Ханна залишається під наглядом. Вона зобов’язана носити електронний браслет, дотримуватись комендантської години, а також працювати або навчатися. Ці умови є обов’язковими до кінця її пробаційного терміну.

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Трагедія на зйомках Іржі

Смертельний інцидент стався на знімальному майданчику у жовтні 2021 року. На зйомках вестерну Іржа в Нью-Мексико актор Алек Болдвін під час репетиції вистрілив із реквізитного револьвера. У стволі виявився бойовий патрон.

Куля смертельно поранила операторку Галину Гатчінс. Режисер Джоел Соуза також отримав поранення. Болдвін, за словами його дружини, хотів покінчити життя самогубством після фатального випадку.

Гутьєррес-Рід працювала зброяркою фільму і відповідала за перевірку всіх реквізитних одиниць. Саме вона мала гарантувати, що зброя не містить бойових набоїв. Слідство дійшло висновку, що жінка не виконала обов’язки належним чином, що й призвело до трагедії.

У суді вона визнала свою часткову відповідальність, заявивши, що була молодою і недосвідченою, але намагалася виконувати роботу сумлінно. За іншим звинуваченням – у фальсифікації доказів – її виправдали. Водночас вона отримала окремий випробувальний термін за носіння зброї в барі в Санта-Фе за кілька тижнів до початку зйомок Іржі.

Що було з Болдвіном після трагедії

Алек Болдвін також був обвинувачений у ненавмисному вбивстві, однак його справу згодом закрили. Причиною стало те, що обвинувачення не передало захисту повний обсяг доказів. Згодом актор подав цивільний позов проти прокурорів, звинувативши їх у порушенні своїх прав.

Світова премʼєра вестерну Іржа відбулася у листопаді 2024 року на фестивалі в Польщі, а з 2 травня 2025-го фільм вийшов у прокат та зʼявився на стримінгах.

Джерело : The Guardian

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