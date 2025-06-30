Червень, який запамʼятається назавжди: Нікітюк показала фото з пологів

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, поділилася фото з пологового будинку. Ці знімки вона обʼєднала в дописі зі спогадами про червень 2025 року.

Леся Нікітюк показала фото з пологового

Відкриває підбірку світлина ню, зроблена у ванній, на якій Нікітюк постає просто перед пологами. Також у каруселі можна побачити щасливих новоспечених батьків та зворушливий знімок з укриття. На ньому молодий тато, військовий Дмитро Бабчук, нахиляється над люлькою сина.

– Червень, який запамʼятається назавжди, – підписала рекап Леся, додавши емодзі у вигляді білих сердець та малюка.

Нагадаємо, що зірка весь час, поки була при надії, не розкривала публічно, що вагітна, та не розповідала жодних подробиць.

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Вперше фото з животиком Нікітюк виставила тоді, коли, найімовірніше, вже народила сина. В мережі припускають, що малюк зʼявився на світ 15 червня, тоді як про вагітність ведуча оголосила днем пізніше.

Нікітюк про чутки щодо сурогатного материнства

Ба більше, є й ті, хто закидає знаменитості оплату послуг сурогатного материнства. Такі припущення обурили Лесю Нікітюк, тож раніше у сториз вона з притаманним їй гумором розвіяла усі чутки.

– Всім бажаємо таких звинувачень. З повагою, власник Ролс Ройса і телеведуча, яка оплатила сурогатну матір! – відповіла телезірка.

До слова, Леся Нікітюк зізналася, що друзі і знайомі радять їй найняти няню, щоби полегшити собі догляд за немовлям. Проте, молода мама заявила, що наразі насолоджується новим статусом і часом, проведеним із сином.

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