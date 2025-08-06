Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова зворушила мережу успіхами 4-річного сина Михайла. Хлопчик уперше заговорив.

Син Павліка і Репяхової сказав перші слова

Катерина поділилася в Instagram відео, на якому Михайло звертається до неї зі словами: Ти моє сонце. Ти моє серце. Ти моя любов.

Син Павліка і Репяхової заговорив через два роки роботи з педагогами, які займаються нейрокорекцією, логоритмікою, дефектологією, іпотерапією тощо. Також Михайло відвідував басейн, карате та інші заняття, які сприяли його розвитку.

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– Два роки та два місяці. Від тиші до усвідомлених фраз у контексті, з розумінням того, що відбувається. Щодня – крок. Кожен погляд – надія. Кожне слово – маленьке диво. Кожен має свій шлях. Наш саме такий. І я вдячна за нього. Без очікувань. Без вимог. Тільки кохання. Бо найважливіше приходить тоді, коли ти вже не чекаєш, а просто живеш, – підписала відео дружина Павліка.

У травні цього року Репяхова розповідала, що у Михайла виявили рідкісний нейрогенетичний розлад – один із рецепторів у мозку працює повільніше, тому йому потрібно більше часу, щоб заговорити. В Україні з таким діагнозом живе близько 50 людей.

Катерина зізнавалася, що дуже болісно переживає цей етап у розвитку сина, однак вони продовжують займатися з фахівцями та відзначають прогрес.

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