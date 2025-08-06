Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова растрогала сеть успехами 4-летнего сына Михаила. Мальчик впервые заговорил.

Сын Павлика и Репяховой сказал первые слова

Екатерина поделилась в Instagram видео, на котором Михаил обращается к ней со словами: Ты мое солнце. Ты мое сердце. Ты моя любовь.

Сын Павлика и Репяховой заговорил через два года работы с педагогами, занимающимися нейрокоррекцией, логоритмикой, дефектологией, иппотерапией и т. д. Также Михаил посещал бассейн, карате и другие занятия, которые способствовали его развитию.

Сейчас смотрят

— Два года и два месяца. От тишины до осознанных фраз в контексте, с пониманием того, что происходит. Каждый день – шаг. Каждый взгляд – надежда. Каждое слово – маленькое чудо. У каждого свой путь. Наш именно такой. И я благодарна за него. Без ожиданий. Без требований. Только любовь. Потому что самое важное приходит тогда, когда ты уже не ждешь, а просто живешь, — подписала видео жена Павлика.

В мае этого года Репяхова рассказывала, что у Михаила обнаружили редкое нейрогенетическое расстройство — один из рецепторов в мозге работает медленнее, поэтому ему нужно больше времени, чтобы заговорить. В Украине с таким диагнозом живет около 50 человек.

Екатерина признавалась, что очень болезненно переживает этот этап в развитии сына, однако они продолжают заниматься со специалистами и отмечают прогресс.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.