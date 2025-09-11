Акторка Катерина Кузнєцова вперше відверто розповіла, чому розійшлася зі своїм нареченим, російським бізнесменом Максимом Апліним.

Пара була разом близько восьми років. У 2021-му Катерина і Максим заручилися, але офіційний шлюб так і не уклали. Про розрив стосунків акторка повідомила влітку цього року.

Кузнєцова про розставання з нареченим

Катерина зізналася, що причиною розриву з нареченим стала відстань. Акторка жила між Києвом і Барселоною, а Максим – між Тенерифе та Шрі-Ланкою. Перерви між їхніми зустрічами могли сягати пів року, що, за словами акторки, не є нормальним.

– Ми будували наші стосунки на відстані, але відстань завжди була не більше 2-3 місяців. А останні два роки це сягало 6-7 місяців. Це не є нормальним. Треба було робити якийсь вибір, я ніколи не зроблю вибір в сторону Шрі-Ланки, – поділилася Кузнєцова.

Акторка зазначила, що Максим завжди поважав її вибір та ніколи не тиснув на неї. Після розставання вони залишилися в гарних стосунках.

– Дуже важко розходитися, коли немає бруду, коли немає третьої особи. Просто обставини так склалися: у мене робота, яка розписана на пів року вперед, у нього — своя відповідальність. Ми просто втомилися шукати вихід із ситуації, – розповіла Кузнєцова.

Катерина не виключає, що колись доля знову може звести їх з Максимом разом. Також акторка додала, що переїзд до Барселони став для неї новим етапом в житті.

