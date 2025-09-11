Актриса Екатерина Кузнецова впервые откровенно рассказала, почему рассталась со своим женихом, российским бизнесменом Максимом Аплиным.

Пара была вместе около восьми лет. В 2021 году Екатерина и Максим обручились, но официальный брак так и не заключили. О разрыве отношений актриса сообщила летом этого года.

Кузнецова о расставании с женихом

Екатерина призналась, что причиной разрыва с женихом стало расстояние. Актриса жила между Киевом и Барселоной, а Максим — между Тенерифе и Шри-Ланкой. Перерывы между их встречами могли достигать полугода, что, по словам актрисы, не является нормальным.

— Мы строили наши отношения на расстоянии, но расстояние всегда было не более 2-3 месяцев. А последние два года это достигало 6-7 месяцев. Это ненормально. Надо было делать какой-то выбор, я никогда не сделаю выбор в сторону Шри-Ланки, — поделилась Кузнецова.

Актриса отметила, что Максим всегда уважал ее выбор и никогда не давил на нее. После расставания они остались в хороших отношениях.

— Очень трудно расставаться, когда нет грязи, когда нет третьего лица. Просто обстоятельства так сложились: у меня работа, которая расписана на полгода вперед, у него — своя ответственность. Мы просто устали искать выход из ситуации, — рассказала Кузнецова.

Екатерина не исключает, что когда-нибудь судьба снова может свести их с Максимом вместе. Также актриса добавила, что переезд в Барселону стал для нее новым этапом в жизни.

Фото: Екатерина Кузнецова

Источник: Маричка Падалко

