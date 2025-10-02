Я – мама військового: Римма Зюбіна вперше розповіла про службу сина у ЗСУ
Акторка театру та кіно Римма Зюбіна зізналася, що її 27-річний син Даниїл Мойсеєв від початку цього року служить у Збройних силах України. Вона вперше поділилася цією новиною у соцмережах.
Син Римми Зюбіної став до зброї
З нагоди Дня захисників та захисниць України, що відзначається 1 жовтня, артистка згадала випадок, який трапився з нею минулого тижня у Києві.
У магазині їй запропонували знижку для військових та їхніх родин, побачивши фото сина у формі на заставці телефону і почувши розмову з ним.
– Вперше отримала такий статус. Я – мама військового, який з початку цього року добровільно приєднався до мого захисту, – написала Зюбіна.
Шанувальники та колеги Римми відреагували на пост коментарями зі словами привітань та подяки.
- Хай Богородиця під своїм святим Покровом оберігає! Сильного янгола-хоронця! Надійного плеча побратима!
- Вітаю зі святом, дякую вам!
- Нехай все буде добре! Дякую Дані за чоловічу позицію! Дякую батькам!
- Мій син також на захисті Вітчизни. Нехай Матінка Божа оберігає кожного захисника і захисницю України!
- Велика вдячність вам та вашому неймовірному синові!
- Оце родина! Любов. Повага.
Наприкінці вересня Даниїл відсвяткував народини – йому виповнилося 27 років. Він – єдиний син Римми Зюбіної від шлюбу з театральним режисером Станіславом Мойсеєвим. Хлопець з двох років почав зніматися у кіно, зокрема виконав головну роль у фільмі Романа Синчука Гайдамака.
Нагадаємо, що ведучий Фактів ICTV Вадим Карпʼяк повідомив про добровільне рішення мобілізуватися до лав ЗСУ. Він приєднається до 8 корпусу Десантно-штурмових військ.
Фото: Римма Зюбіна