Акторка театру та кіно Римма Зюбіна зізналася, що її 27-річний син Даниїл Мойсеєв від початку цього року служить у Збройних силах України. Вона вперше поділилася цією новиною у соцмережах.

Син Римми Зюбіної став до зброї

З нагоди Дня захисників та захисниць України, що відзначається 1 жовтня, артистка згадала випадок, який трапився з нею минулого тижня у Києві.

У магазині їй запропонували знижку для військових та їхніх родин, побачивши фото сина у формі на заставці телефону і почувши розмову з ним.

Зараз дивляться

– Вперше отримала такий статус. Я – мама військового, який з початку цього року добровільно приєднався до мого захисту, – написала Зюбіна.

Шанувальники та колеги Римми відреагували на пост коментарями зі словами привітань та подяки.

Хай Богородиця під своїм святим Покровом оберігає! Сильного янгола-хоронця! Надійного плеча побратима!

Вітаю зі святом, дякую вам!

Нехай все буде добре! Дякую Дані за чоловічу позицію! Дякую батькам!

Мій син також на захисті Вітчизни. Нехай Матінка Божа оберігає кожного захисника і захисницю України!

Велика вдячність вам та вашому неймовірному синові!

Оце родина! Любов. Повага.

Наприкінці вересня Даниїл відсвяткував народини – йому виповнилося 27 років. Він – єдиний син Римми Зюбіної від шлюбу з театральним режисером Станіславом Мойсеєвим. Хлопець з двох років почав зніматися у кіно, зокрема виконав головну роль у фільмі Романа Синчука Гайдамака.

Нагадаємо, що ведучий Фактів ICTV Вадим Карпʼяк повідомив про добровільне рішення мобілізуватися до лав ЗСУ. Він приєднається до 8 корпусу Десантно-штурмових військ.

Фото: Римма Зюбіна

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.