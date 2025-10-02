Актриса театра и кино Римма Зюбина призналась, что ее 27-летний сын Даниил Мойсеев с начала этого года служит в Вооруженных силах Украины. Она впервые поделилась этой новостью в соцсетях.

Сын Риммы Зюбиной встал к оружию

По случаю Дня защитников и защитниц Украины, который отмечается 1 октября, артистка вспомнила случай, произошедший с ней на прошлой неделе в Киеве.

В магазине ей предложили скидку для военных и их семей, увидев фото сына в форме на заставке телефона и услышав разговор с ним.

– Впервые получила такой статус. Я – мама военного, который с начала этого года добровольно присоединился к моей защите, – написала Зюбина.

Поклонники и коллеги Риммы отреагировали на пост комментариями со словами поздравлений и благодарности.

Пусть Богородица под своим святым Покровом оберегает! Сильного ангела-хранителя! Надежного плеча побратима!

Поздравляю с праздником, спасибо вам!

Пусть все будет хорошо! Спасибо Дане за мужскую позицию! Спасибо родителям!

Мой сын также на защите Родины. Пусть Матерь Божья оберегает каждого защитника и защитницу Украины!

Большая благодарность вам и вашему невероятному сыну!

Вот это семья! Любовь. Уважение.

В конце сентября Даниил отпраздновал день рождения – ему исполнилось 27 лет. Он – единственный сын Риммы Зюбиной от брака с театральным режиссером Станиславом Моисеевым. Парень с двух лет начал сниматься в кино, в частности исполнил главную роль в фильме Романа Синчука Гайдамаки.

Напомним, что ведущий Фактов ICTV Вадим Карпяк сообщил о добровольном решении мобилизоваться в ряды ВСУ. Он присоединится к 8 корпусу Десантно-штурмовых войск.

Фото: Римма Зюбина

