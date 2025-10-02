Я – мама военного: Римма Зюбина впервые рассказала о службе сына в ВСУ
Актриса театра и кино Римма Зюбина призналась, что ее 27-летний сын Даниил Мойсеев с начала этого года служит в Вооруженных силах Украины. Она впервые поделилась этой новостью в соцсетях.
Сын Риммы Зюбиной встал к оружию
По случаю Дня защитников и защитниц Украины, который отмечается 1 октября, артистка вспомнила случай, произошедший с ней на прошлой неделе в Киеве.
В магазине ей предложили скидку для военных и их семей, увидев фото сына в форме на заставке телефона и услышав разговор с ним.
– Впервые получила такой статус. Я – мама военного, который с начала этого года добровольно присоединился к моей защите, – написала Зюбина.
Поклонники и коллеги Риммы отреагировали на пост комментариями со словами поздравлений и благодарности.
- Пусть Богородица под своим святым Покровом оберегает! Сильного ангела-хранителя! Надежного плеча побратима!
- Поздравляю с праздником, спасибо вам!
- Пусть все будет хорошо! Спасибо Дане за мужскую позицию! Спасибо родителям!
- Мой сын также на защите Родины. Пусть Матерь Божья оберегает каждого защитника и защитницу Украины!
- Большая благодарность вам и вашему невероятному сыну!
- Вот это семья! Любовь. Уважение.
В конце сентября Даниил отпраздновал день рождения – ему исполнилось 27 лет. Он – единственный сын Риммы Зюбиной от брака с театральным режиссером Станиславом Моисеевым. Парень с двух лет начал сниматься в кино, в частности исполнил главную роль в фильме Романа Синчука Гайдамаки.
Фото: Римма Зюбина