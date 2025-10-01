Ведучий ICTV Вадим Карп’як вирішив добровільно мобілізуватися до лав Збройних сил України. Він приєднається до 8 корпусу Десантно-штурмових військ.

Про своє рішення Карп’як повідомив у середу, 1 жовтня, у прямому ефірі телемарафону Єдині новини.

Вадим Карп’як вирішив мобілізуватися до ЗСУ

За словами ведучого, мобілізація до війська – це його свідомий крок. Карп’як наголосив, що любить своїх дітей і не хоче передавати їм цю війну у спадок.

Зараз дивляться

– Якщо ми всі прагнемо закінчити цю війну, то кожен має брати на себе відповідальність. Ми з коханою погодилися, що її відповідальність зараз – це опікуватися дітьми, а моя – бути в Силах оборони. Я сотні разів повторював в ефірі, що армії бракує людей. Настав час самому стати одним із них. Бо, як сказав мені розумний чоловік: треба жити так, як проповідуєш, – сказав ведучий.

Карп’як планує стати частиною 8 корпусу Десантно-штурмових військ, з яким разом із ICTV багато і плідно співпрацював.

– Я бачив цих воїнів у ділі і пишаюся, що можу долучитися до їхніх лав. Зараз мені треба ще тижні два завершити свої цивільні справи, закрити всі робочі проєкти і вперед. На БЗВП. З дитинства за 8-й корпус ДШВ, – додав Вадим.

Що відомо про Вадима Карп’яка

Вадим Карп’як народився 27 січня 1977 року в місті Коломия Івано-Франківської області. Його батько – журналіст, а мати – медпрацівниця. У Вадима є менший брат Олег, який також працює в медійній сфері.

У 1994 році Карп’як вступив до Національного університету Києво-Могилянська академія на гуманітарний факультет. У 1998-му отримав диплом бакалавра за спеціальністю Теорія культури, а 2001-го закінчив магістерську програму НаУКМА з політології.

Вадим працював у різних українських телевізійних та радіокомпаніях. Окрім роботи в ЗМІ, він часто долучається до модерування соціально-економічних та культурних подій і ведення офіційних церемоній.

У червні 2022 року Карп’як отримав орден За заслуги III ступеня за вагомий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, мужність та самовідданість під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення РФ, а також за багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність.

Вадим одружений з Тетяною Пушновою, яка працює у сфері медіа і з якою познайомився ще в університеті. Пара виховує двох дітей — Марту та Ореста. Також Карп’як має сина Марка від першого шлюбу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.