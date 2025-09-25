Український актор Євгеній Ламах, відомий за ролями у фільмах Мирний-21 та Крути 1918, став на захист країни.

Він мобілізувався до лав ЗСУ та вже розпочав базовий військовий вишкіл. Про це розповіла кореспондентка Суспільного Анна Самара.

Євгеній Ламах став до війська

Попереду в Ламаха ще два місяці навчання, після яких визначать підрозділ, у якому він служитиме. Актор зізнався, що йому наразі важко сказати, чи зможе він поєднувати військову службу з професійною діяльністю.

– У якийсь момент приходить розуміння: це твоя країна. Тут ти народився, виріс, тут твої рідні й друзі. Хочеться, щоб діти теж жили в цій країні. А для цього насамперед потрібна безпека, – пояснив рішення Ламах.

За словами актора, його рішення близькі сприйняли з розумінням. Водночас мама не змогла приховати сліз.

– Трохи засмутилася, плакала. Але така реальність. Це війна, на жаль, – сказав він.

Євгеній Ламах добре знайомий із ролями військових на екрані. Він знімався у стрічках Черкаси, Іловайськ 2014, Батальйон Донбас, Крути 1918 та Мирний-21.

За роль у Черкасах його номінували на дві престижні українські кінопремії – Золота дзиґа та Кіноколо.

Актор закінчив Київський національний університет культури і мистецтв, навчався у майстерні Володимира Нечипоренка.

Нагадаємо, у липні до війська також вирушив барабанщик гурту Жадан і Собаки Віталій Бронішевський. Тоді повідомлялося, що він служитиме у бригаді НГУ Хартія. До неї понад рік тому долучилися його колеги за сценою – Сергій Жадан, Євген Турчинов та Олександр Меренчук.

Фото: Євгеній Ламах

