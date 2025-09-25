Зірка фільмів Черкаси та Крути 1918 Євгеній Ламах мобілізувався до лав ЗСУ
Український актор Євгеній Ламах, відомий за ролями у фільмах Мирний-21 та Крути 1918, став на захист країни.
Він мобілізувався до лав ЗСУ та вже розпочав базовий військовий вишкіл. Про це розповіла кореспондентка Суспільного Анна Самара.
Євгеній Ламах став до війська
Попереду в Ламаха ще два місяці навчання, після яких визначать підрозділ, у якому він служитиме. Актор зізнався, що йому наразі важко сказати, чи зможе він поєднувати військову службу з професійною діяльністю.
– У якийсь момент приходить розуміння: це твоя країна. Тут ти народився, виріс, тут твої рідні й друзі. Хочеться, щоб діти теж жили в цій країні. А для цього насамперед потрібна безпека, – пояснив рішення Ламах.
За словами актора, його рішення близькі сприйняли з розумінням. Водночас мама не змогла приховати сліз.
– Трохи засмутилася, плакала. Але така реальність. Це війна, на жаль, – сказав він.
Євгеній Ламах добре знайомий із ролями військових на екрані. Він знімався у стрічках Черкаси, Іловайськ 2014, Батальйон Донбас, Крути 1918 та Мирний-21.
За роль у Черкасах його номінували на дві престижні українські кінопремії – Золота дзиґа та Кіноколо.
Актор закінчив Київський національний університет культури і мистецтв, навчався у майстерні Володимира Нечипоренка.
Нагадаємо, у липні до війська також вирушив барабанщик гурту Жадан і Собаки Віталій Бронішевський. Тоді повідомлялося, що він служитиме у бригаді НГУ Хартія. До неї понад рік тому долучилися його колеги за сценою – Сергій Жадан, Євген Турчинов та Олександр Меренчук.
Фото: Євгеній Ламах