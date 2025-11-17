Актор Тарас Цимбалюк висловився про свою участь у романтичному реаліті Холостяк 14, а також розповів, які жінки йому подобаються.

Тарас зізнався, що раніше дуже скептично ставився до Холостяка, але участь у реаліті перевершила його очікування. За словами актора, кожна дівчина, з якою він знайомився на проєкті – це “окрема емоція і окрема галактика”.

Також Цимбалюк поділився, що найбільше його приваблюють жінки з “внутрішнім стержнем” і “самобутньою енергією”.

– Я дуже не люблю людей, які тривалий час приховують себе, намагаються бути “відбіленими”, сковують свою поведінку. Мені завжди цікаво йти за жінкою, яка має свою кльову, неповторну енергію. Ясно, що потім я вже звертаю увагу на зовнішність і на все інше, але харизматичні дівчата завжди мене цікавили найбільше, – розповів Тарас.

Нагадаємо, що цієї п’ятниці о 19:00 на СТБ вийде шостий випуск Холостяка 14 із Тарасом Цимбалюком.

У минулому епізоді проєкт покинули дві дівчини, а церемонія троянд пройшла у Карпатах під справжньою зливою.

