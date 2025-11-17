Холостяк Тарас Цымбалюк рассказал, какие женщины его привлекают
- Тарас Цымбалюк рассказал, как изменилось его отношение к проекту Холостяк 14.
- Также актер признался, какие женщины привлекают его больше всего.
Актер Тарас Цымбалюк высказался о своем участии в романтическом реалити Холостяк 14, а также рассказал, какие женщины ему нравятся.
Цымбалюк о Холостяке 14
Тарас признался, что раньше очень скептически относился к Холостяку, но участие в реалити превзошло его ожидания. По словам актера, каждая девушка, с которой он знакомился на проекте, — это “отдельная эмоция и отдельная галактика”.
Также Цымбалюк поделился, что больше всего его привлекают женщины с “внутренним стержнем” и “самобытной энергией”.
— Я очень не люблю людей, которые долгое время скрывают себя, пытаются быть “отбеленными”, сковывают свое поведение. Мне всегда интересно идти за женщиной, которая имеет свою классную, неповторимую энергию. Понятно, что потом я уже обращаю внимание на внешность и на все остальное, но харизматичные девушки всегда меня интересовали больше всего, — рассказал Тарас.
Напомним, что в эту пятницу в 19:00 на СТБ выйдет шестой выпуск Холостяка 14 с Тарасом Цымбалюком.
В прошлом эпизоде проект покинули две девушки, а церемония роз прошла в Карпатах под настоящим ливнем.