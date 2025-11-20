У День захисту дітей, 20 листопада, етногурт ДахаБраха презентував відеороботу на композицію Дитяточко – колискову, народжену у розпал повномасштабного вторгнення РФ.

Знімання відбулися на тлі Софії Київської та інсталяції Чорна хмара, яка представляла Україну на Burning Man 2025. Над створенням відеороботи працювала команда Black Cloud.

ДахаБраха – Дитяточко

У відеороботі Дитяточко музиканти торкнулися болючої теми — загрози життю та добробуту українських дітей, колективної травми, пов’язаної з викраденим дитинством.

Станом на 20 листопада 2025 року отримано близько 20 000 звернень щодо викрадення або примусової депортації українських дітей до Росії. Частина з цих дітей була усиновлена, інші перебувають у 43 “перевиховних” таборах по всій території РФ. Щонайменше 668 дітей загинули та понад 2 200 отримали поранення в Україні.

Дитяточко – це колискова для всієї нації українських дітей: тих, хто залишився в Україні, хто опинився в окупації, був депортований чи змушений рятуватися за кордоном.

– Як режисерка, я передусім прагнула розкрити ідею музичного твору. Пісня присвячена дітям, викраденим Росією, тому всі образи — колиска, зловісна хмара, яблука, що червоніють, фігури музикантів у мандрах — є художнім осмисленням цієї трагедії, — зазначила режисерка Ганка Третяк.

Художній відеоряд та анімація створені з картин фронтмена гурту Марка Галаневича. Музикант зізнався, що кожну картину створював з думкою про те, що вона стане частиною благодійного аукціону на підтримку України.

– Художньої освіти я не маю — малюю інтуїтивно, ближче до наїву. Часто поміщаю себе й моїх коліжанок у дивні, нереальні ландшафти — десь між природою та урбаністикою. Там ми ніби шукаємо опору, себе, одне одного. Працюю з акрилом — на полотні або оргаліті. Тепер ці картини живуть у домівках по всьому світу — від Нової Зеландії до Канади. І, звісно, в Україні. У тих, хто любить нашу музику й хоче підтримати країну. Для мене це — велика честь, – поділився Марко.

Відеоробота Дитяточко – це художній маніфест, що привертає увагу до однієї з найболючіших тем сучасної України — викраденого дитинства. Образ Чорної хмари стає символом загрози, що нависає над дитинством, а музика ДахиБрахи — голосом тих, хто не може себе захистити.

