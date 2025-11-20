В День защиты детей, 20 ноября, этногруппа ДахаБраха представила видеоработу на композицию Дитяточко — колыбельную, рожденную в разгар полномасштабного вторжения РФ.

Съемки проходили на фоне Софии Киевской и инсталляции Черная туча, которая представляла Украину на Burning Man 2025. Над созданием видеоработы работала команда Black Cloud.

ДахаБраха — Дитяточко

В видеоработе Дитяточко музыканты затронули болезненную тему — угрозу жизни и благополучию украинских детей, коллективную травму, связанную с похищенным детством.

По состоянию на 20 ноября 2025 года получено около 20 000 обращений о похищении или принудительной депортации украинских детей в Россию. Часть из этих детей была усыновлена, другие находятся в 43 “перевоспитательных” лагерях по всей территории РФ. По меньшей мере 668 детей погибли и более 2 200 получили ранения в Украине.

Дитяточко — это колыбельная для всей нации украинских детей: тех, кто остался в Украине, кто оказался в оккупации, был депортирован или вынужден спасаться за границей.

— Как режиссер, я прежде всего стремилась раскрыть идею музыкального произведения. Песня посвящена детям, похищенным Россией, поэтому все образы — колыбель, зловещее облако, краснеющие яблоки, фигуры музыкантов в путешествии — являются художественным осмыслением этой трагедии, — отметила режиссер Ганка Третьяк.

Художественный видеоряд и анимация созданы из картин фронтмена группы Марка Галаневича. Музыкант признался, что каждую картину создавал с мыслью о том, что она станет частью благотворительного аукциона в поддержку Украины.

— Художественного образования у меня нет — рисую интуитивно, ближе к наиву. Часто помещаю себя и своих коллег в странные, нереальные ландшафты — где-то между природой и урбанистикой. Там мы как будто ищем опору, себя, друг друга. Работаю с акрилом — на холсте или оргалите. Теперь эти картины живут в домах по всему миру — от Новой Зеландии до Канады. И, конечно, в Украине. У тех, кто любит нашу музыку и хочет поддержать страну. Для меня это — большая честь, — поделился Марко.

Видеоработа Дитяточко — это художественный манифест, привлекающий внимание к одной из самых болезненных тем современной Украины — похищенному детству. Образ Черной тучи становится символом угрозы, нависающей над детством, а музыка ДахиБрахи — голосом тех, кто не может себя защитить.

