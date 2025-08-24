Буря на фестивалі Burning Man у США знищила українську інсталяцію Black Cloud

Сьогодні, 24 серпня, в День Незалежності України та в перший день фестивалю Burning Man у штаті Невада (США), українську монументальну інсталяцію Black Cloud (Чорна хмара) знищила стихія.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив генеральний продюсер проєкту Віталій Дейнега.

Що сталося з інсталяцією Black Cloud

Як розповіли автори, інсталяцію Black Cloud, що символізує глобальну загрозу нової світової війни, змонтували вночі.

На ранок Black Cloud постала як потужний мистецький символ.

Об’єкт привернув увагу гостей із усіх куточків пустелі, отримавши сотні захоплених відгуків, та мав стати головним акцентом української присутності на Burning Man, продовживши успіх торішньої роботи I’m Fine.

Але вже через кілька годин її знищила стихія.

– Попри те, що за розрахунками вона повинна була витримати навіть таку бурю, сталося інакше. Вона тримала вітер перші 15 хвилин, а потім її розірвало посередині, буря залетіла в неї і знищила остаточно, – прокоментував Віталій Дейнега.

Те, що сталося з хмарою 24 серпня у США, вважають організатори, є метафорою нашого світу: зовнішні сили можуть руйнувати те, що ми будуємо, але вони не можуть зруйнувати наш голос.

Зараз організатори готуються вже найближчим часом анонсувати дати та локації європейського турне інсталяції.

Що відомо про інсталяцію Black Cloud

Black Cloud – це восьмитонна інтерактивна інсталяція, що складалася з 45 взаємопов’язаних між собою надувних форм висотою 15 м, шириною 17 м, довжиною 30 м.

Живилася від понад 2,5 тис. куб. м повітря.

Усередині інсталяції було 20 стробоскопів, які спалахували, як блискавка.

Грім, який долинав від хмари, – це були реальні звуки війни.

Перед відправленням до США на щорічний фестиваль Burning Man інсталяцію демонстрували на Софійській площі в Києві.

Джерело: Віталій Дейнега

Фото: Григорій Веприк

