Родина американського репера Снуп Догга переживає тяжку втрату – померла його внучка Коді Дро, якій було лише десять місяців.

Дівчинка пішла з життя лише через три тижні після того, як її нарешті виписали з лікарні додому.

Померла онука Снуп Догга – що відомо

Трагічну новину повідомила 26-річна донька репера Корі Бродус. Вона опублікувала в Instagram чорно-біле фото, на якому тримає немовля на руках.

– У понеділок я втратила любов усього свого життя. Мою Коді, – написала донька Снуп Догга.

Для Корі та її нареченого Вейна Дьюса це була перша дитина. Чоловік також висловив свій біль у соцмережах, зазначивши, що він розбитий через смерть доньки, але вірить, що тепер вона у спокої.

Боротьба за життя Коді

Маленька Коді народилася в лютому минулого року на 25-му тижні – на три місяці раніше терміну.

Причиною передчасних пологів став синдром HELLP – рідкісне та небезпечне ускладнення вагітності, пов’язане з високим тиском і порушенням роботи печінки.

Майже все своє життя дівчинка провела у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених.

Протягом цих десяти місяців Корі ділилася з підписниками важкими емоціями, зізнаючись, що часто звинувачувала себе в тому, що не змогла дати дитині все необхідне під час вагітності.

Лише на початку січня цього року сім’я нарешті змогла забрати Коді додому. Корі дякувала Богу за це диво, проте щастя тривало недовго – через 20 днів після виписки дитини не стало.

– Хочу, щоби хтось сказав мені прокинутися, і це виявилося поганим сном, – написала згорьована мати.

Підтримка від Снуп Догга

Репер публічно підтримав доньку в цей важкий час. Він опублікував сімейне фото, на якому зображена Корі разом зі своїми братами Корде та Корделлом.

Снуп Догг був небагатослівним і додав до знімка лише емодзі серця та рук, складених у молитві.

Старший брат Корі, Корделл, також запевнив сестру, що родина завжди буде поруч і підтримуватиме її. Шанувальники репера з усього світу залишають тисячі коментарів зі співчуттями під постами родини.

