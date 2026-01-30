Кетрін О’Гара, відома акторка, яка зіграла маму Кевіна у фільмі Один вдома, померла у віці 71 рік.

Про це повідомив її менеджер виданню Variety.

Померла акторка Кетрін О’Гара

Акторка померла у п’ятницю, 30 січня, у своєму будинку в Лос-Анджелесі після короткотривалої хвороби.

Кар’єра О’Хари у Голлівуді тривала п’ять десятиліть, починаючи з канадського скетч-комедійного шоу Second City Television, за який вона отримала свою першу премію Еммі.

О’Хара знімалася у фільмах Після роботи, Бітлджус та у перших двох фільмах Один вдома, де зіграла маму персонажа Маколея Калкіна, Кевіна.

Акторка підтримувала тісну дружбу з Калкіним і вшанувала його на церемонії його зірки на Алеї слави у 2023 році.

Вона часто співпрацювала зі сценаристом, музикантом та актором Крістофером Гестом, з’являючись у його документальних фільмах.

Кетрін О’Хара озвучувала персонажів у відомих анімаційних фільмах, серед яких Кошмар перед Різдвом та Курча Ципа.

О’Хара пережила ренесанс кар’єри у 60 років, почавши з ролі багатої жінки, що опинилася у скруті, Моїри Роуз у ситкомі CBC Шіттс Крік, де вона знімалася разом із Юджином та Даном Леві та Енні Мерфі.

За роль у Шіттс Крік вона отримала другу премію Еммі, що відкрило їй шлях до інших великих телевізійних ролей у серіалі HBO Останні з нас та на Apple TV у Студія.

В останньому О’Гара зіграла відомого голлівудського керівника студії, якого відсунули убік у своєму власному бізнесі.

Серед останніх ролей акторки були продовження Бітлджус Бітлджус, де вона знову зіграла Делію Дітц, та бойовик Apple Арґайл.

О’Гара народилася в Торонто, Канада, у 1954 році, але жила в Лос-Анджелесі.

У неї було семеро братів та сестер. Батько працював на Канадській Тихоокеанській залізниці, а мати була агенткою з нерухомості.

Першу акторську роль вона зіграла в різдвяній виставі, в ролі Діви Марії.

1992 року вона вийшла заміж за художника-постановника Бо Велша, у них двоє синів.

О’Гара мала рідкісну генетичну особливість: її серце розташовувалося праворуч, а не ліворуч, але це ніяк не впливало на її здоров’я.

