Померла акторка Кетрін О’Гара, яка зіграла маму Кевіна у фільмі Один вдома
Кетрін О’Гара, відома акторка, яка зіграла маму Кевіна у фільмі Один вдома, померла у віці 71 рік.
Про це повідомив її менеджер виданню Variety.
Померла акторка Кетрін О’Гара
Акторка померла у п’ятницю, 30 січня, у своєму будинку в Лос-Анджелесі після короткотривалої хвороби.
Кар’єра О’Хари у Голлівуді тривала п’ять десятиліть, починаючи з канадського скетч-комедійного шоу Second City Television, за який вона отримала свою першу премію Еммі.
О’Хара знімалася у фільмах Після роботи, Бітлджус та у перших двох фільмах Один вдома, де зіграла маму персонажа Маколея Калкіна, Кевіна.
Акторка підтримувала тісну дружбу з Калкіним і вшанувала його на церемонії його зірки на Алеї слави у 2023 році.
Вона часто співпрацювала зі сценаристом, музикантом та актором Крістофером Гестом, з’являючись у його документальних фільмах.
Кетрін О’Хара озвучувала персонажів у відомих анімаційних фільмах, серед яких Кошмар перед Різдвом та Курча Ципа.
О’Хара пережила ренесанс кар’єри у 60 років, почавши з ролі багатої жінки, що опинилася у скруті, Моїри Роуз у ситкомі CBC Шіттс Крік, де вона знімалася разом із Юджином та Даном Леві та Енні Мерфі.
За роль у Шіттс Крік вона отримала другу премію Еммі, що відкрило їй шлях до інших великих телевізійних ролей у серіалі HBO Останні з нас та на Apple TV у Студія.
В останньому О’Гара зіграла відомого голлівудського керівника студії, якого відсунули убік у своєму власному бізнесі.
Серед останніх ролей акторки були продовження Бітлджус Бітлджус, де вона знову зіграла Делію Дітц, та бойовик Apple Арґайл.
О’Гара народилася в Торонто, Канада, у 1954 році, але жила в Лос-Анджелесі.
У неї було семеро братів та сестер. Батько працював на Канадській Тихоокеанській залізниці, а мати була агенткою з нерухомості.
Першу акторську роль вона зіграла в різдвяній виставі, в ролі Діви Марії.
1992 року вона вийшла заміж за художника-постановника Бо Велша, у них двоє синів.
О’Гара мала рідкісну генетичну особливість: її серце розташовувалося праворуч, а не ліворуч, але це ніяк не впливало на її здоров’я.