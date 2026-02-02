Семья американского рэпера Снуп Догга переживает тяжелую утрату – умерла его внучка Коди Дро, которой было всего десять месяцев.

Девочка ушла из жизни всего через три недели после того, как ее наконец выписали из больницы домой.

Умерла внучка Снуп Догга – что известно

Трагическую новость сообщила 26-летняя дочь рэпера Кори Бродус. Она опубликовала в Instagram черно-белое фото, на котором держит младенца на руках.

Сейчас смотрят

– В понедельник я потеряла любовь всей своей жизни. Мою Коди, – написала дочь Снуп Догга.

Для Кори и ее жениха Уэйна Дьюса это был первый ребенок. Мужчина также выразил свою боль в соцсетях, отметив, что он разбит из-за смерти дочери, но верит, что теперь она в покое.

Борьба за жизнь Коди

Маленькая Коди родилась в феврале прошлого года на 25-й неделе – на три месяца раньше срока.

Причиной преждевременных родов стал синдром HELLP – редкое и опасное осложнение беременности, связанное с высоким давлением и нарушением работы печени.

Почти всю свою жизнь девочка провела в отделении интенсивной терапии для новорожденных.

В течение этих десяти месяцев Кори делилась с подписчиками тяжелыми эмоциями, признаваясь, что часто винила себя в том, что не смогла дать ребенку все необходимое во время беременности.

Только в начале января этого года семья наконец смогла забрать Коди домой. Кори благодарила Бога за это чудо, однако счастье длилось недолго – через 20 дней после выписки ребенка не стало.

– Хочу, чтобы кто-нибудь сказал мне проснуться, и это оказалось плохим сном, – написала опечаленная мать.

Поддержка от Снуп Догга

Рэпер публично поддержал дочь в это трудное время. Он опубликовал семейное фото, на котором изображена Кори вместе со своими братьями Корде и Корделлом.

Снуп Догг был немногословен и добавил к снимку только эмодзи сердца и рук, сложенных в молитве.

Старший брат Кори, Корделл, также заверил сестру, что семья всегда будет рядом и будет поддерживать ее. Поклонники рэпера со всего мира оставляют тысячи комментариев с соболезнованиями под постами семьи.

Источник : TMZ, Independent

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.