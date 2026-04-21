Британська співачка косовського походження Дуа Ліпа долучилася до підтримки українських захисників.

Завдяки команді артистки вдалося зібрати кошти на автомобіль для евакуації поранених з передової.

Креативний збір у Лондоні

Допомога стала можливою завдяки співпраці британської волонтерської організації Driving Ukraine та медіаплатформи Service95, яку заснувала Дуа Ліпа. Проєкт висвітлює теми культури, мистецтва та соціально важливих ініціатив.

Гроші на транспорт акумулювали під час спеціальної благодійної вечірки у Лондоні в межах серії заходів Club For.

Організатори події наголосили, що навіть нічне життя та розважальні заходи можуть бути потужним інструментом для соціальних змін та допомоги країні, що перебуває у стані війни.

Усі зібрані донати спрямували на закупівлю пікапа, який вже прибув до України.

Подяка від військових медиків

Новий автомобіль передали Першому окремому медичному батальйону. Цей підрозділ виконує завдання безпосередньо у зоні бойових дій: медики евакуюють поранених бійців та надають їм невідкладну допомогу в дорозі до госпіталів.

Військові креативно подякували світовій зірці у своїх соцмережах, опублікувши відео під її хіт Levitating.

— Ймовірність того, що Дуа Ліпа допоможе зі збором коштів на автомобіль для нашого підрозділу, не була великою… Але вона ніколи і не нульова, — зазначили у Першому окремому медичному батальйоні.

Це не перший прояв солідарності артистки з українським народом. Дуа Ліпа публічно засудила російську агресію ще у перші дні повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Володарка трьох премій Греммі неодноразово закликала свою багатомільйонну аудиторію донатити на гуманітарні потреби українців.

